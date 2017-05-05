«Астана» опубликовала «прощальное» интервью Скарпони
Официальный сайт велокоманды «Астана» опубликовал последнее интервью Микеле Скарпони, которое он дал незадолго до своей трагической гибели.
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«Мы задерживали выход этого материала. Собирались его приурочить к главному старту сезона для Микеле. И когда было решено, что Скарпони едет на юбилейную “Джиро” капитаном, он сказал: “Ну что, теперь пора!”… Его место в стартовом составе команды оставлено за ним. Он с нами, отныне и навсегда. Живой», — поясняется в материале.
— Микеле, все и всегда отмечают, что твоя живость и веселость — не показные, такой ты и есть на самом деле.
— Ну да. Просто я отношусь к тому типу людей, которые воспринимают себя не слишком серьезно. Хотя, когда я делаю дело — тренируюсь, выступаю — тут уж шутки в сторону. Но я всегда отличался легким и доброжелательным характером и мне искренне хочется, чтобы и люди вокруг тоже были в хорошем настроении. Они находят меня забавным, и это хорошо. Но при этом никто не сомневается, что я настоящий велосипедист.
— Вот ты — многодневщик. Но принято считать, что многодневщику положено быть интровертом. И что быть таким, как ты — очень энергозатратно…
— Ну, знаешь,
— Будем считать, что ты сейчас поделился с публикой своим
— Мне нравятся итальянские фильмы. Те, которые были сняты в 80-е — 09-е. С Теренсом Хиллом и Бадом Спенсером, с Джерри Кала, Ренато Поццетто; недавно один из них, Спенсер, к сожалению, ушел из жизни… Ну вот, эти наши фильмы — могу смотреть их по сотому разу, и все равно буду смеяться, проверено.
— А Тото — нет? Он слишком «олдскульный», наверно?
— Ну, я смотрел его фильмы, но… да, это слишком старое кино для такого молодого парня, как я. При всем к нему уважении, разумеется.
— А вот интересно: бывают же ситуации, когда тебе нездоровится, или ты сильно устал. А народ, тем не менее, привык, что ты должен его смешить. И как быть?
— Даа, это хороший вопрос, на самом деле… Потому что это не всегда просто. У меня особенное отношение к моим тиффози. То, как они болеют за нас, заставляет меня болеть за них, можно сказать. Где бы они не подходили — на гонке, дома —я всегда стараюсь поделиться с ними чем-то: автографом, фото, хотя бы рукопожатием или улыбкой. И иногда получается так, что моя такая доступность воспринимается как
— Твои взаимоотношения с публикой — они в принципе характерны для иного типа публичности, для людей кино,
— Ну, я себя пока чувствую
— Но вот кстати. Неужели никто из мира кино и телевидения пока не предлагал попробоваться?
— Нет, нет.
— Значит, они выжидают.
— Ну да, они ведь знают, мне некогда — я
— Ты чувствуешь себя
— Ну да. У нас есть город в центре административного округа, Филотрано, он сам по себе невелик, а я из Канталупо ди Филотрано, в нескольких километрах, тот еще меньше. Всего в муниципальных границах живет около 10 тысяч человек, это несколько отдельных городков. Ну и, естественно, известных спортсменов не так много там, и меня все знают, и очень тепло ко мне относятся. А я — к ним. Я представляю малую родину с гордостью. И возвращение с гонки или со сборов — это всегда особая радость, не только потому, что я снова вместе с семьей, а потому, что я попадаю в объятия моих родных мест, это же так клево: Алессандро с удовольствием помоет мне машину и велосипед, Франческо пострижет и побреет, потом соберемся в баре — и вот такая круговерть, она мне очень нравится. Эта такая очень простая жизнь, но в ней заключены важные для меня вещи — ощущать, откуда ты пришел, не терять связь с реальностью, это помогает в тяжелые моменты, когда нужно стиснуть зубы и перетерпеть.
— Твой земляк, попугай Фрэнки, тоже стал очень знаменитым.
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— Как самолет из Frecce Tricolori
— Да говорю же — здоровенный, вот такой! Пытался оторваться от него — не отстает! И я уже стал объезжать эти места по другой дороге, чтобы он меня не преследовал.
— Тренированный попугай, выкатанный.
— Уникальная личность. Он везде, ему все интересно, то он на теннис пожалует, то на футбольный матч. Любит в гости заявляться ко всем подряд — знает ведь, что без угощения не оставят. Особенно теперь, когда он звезда.
— А теперь немножко о спорте. Ты гонялся во многих командах. Можешь сравнить в нескольких словах эти периоды? И что для тебя «Астана»?
— Каждая команда была ступенью. Я начинал в профи с Aqua e Sapone —мы были, как зебры, в этой форме, команда Чиполлини, в 2002-м. Я и тогда любил поговорить, но больше слушал и подмечал. Это было круто — сразу оказаться в одной команде с Чиполлини, с Ломбарди, Конти, Ширеа, Коломбо. Неудивительно, что я там был как бы на подхвате сперва, как положено, но быстро себя показал, и получил определенное жизненное пространство. Потом сменился спонсор, команда поменяла название на Domina Vacanze. Конечно, когда ты из любителей переходишь в профи, все резко меняется, но мой человеческий и гоночный стиль сформировался рано, в молодости, и товарищи по команде во главе с Чиполлини сразу приняли меня таким, как есть. Потом была эта красная форма… А, нет же, потом была Liberty Seguros. Ну, тут что сказать —
— Тебя на самом деле ценят в команде как гонщика высокого уровня и как гонщика с большим опытом. А вот об опыте — скажи: молодые обращаются к тебе за советами?
— Молодые — ну, они молодые… Сегодня они меньше спрашивают. Больше наблюдают и делают свои выводы. Более взрослый гонщик, который накатал больше километров в карьере, знает и умеет больше, так что для них естественно
— Что ты думаешь о ситуации с велоспортом в Италии? Можно ли сказать, что Италия
— На этот вопрос нет короткого ответа. Всем ясно, что велоспорт изменился. Я пришел в профики в 2002-м, когда крупнейшие команды, престижнейшие гонки в мире — не все, конечно, но многие — были в Италии. По меньшей мере, в пределах Старого света. Сегодня, в 2017-м, в Мировом туре не осталось ни одной итальянской команды. Есть несколько проконтинентальных. Мне хотелось бы сказать, как прежде: в Италии сильнейший велоспорт и сильнейшие велосипедисты, но… Я очень люблю итальянские гонки, это не только «Джиро», «Тиррено», «Ломбардия» и «Санремо» — а как же «Коппи- Бартали», «Трентино», «Ломбардийская неделя», однодневки перед чемпионатом мира? Это замечательные соревнования, но в последнее время процессы, происходящие в мировом велоспорте, больно по ним ударили. Я даже думаю иногда, что опоздал родиться — лучше бы было, если бы расцвет моей карьеры пришелся бы на золотой век этих гонок, они заслуживают гораздо большего, чем им оставили сейчас. Нет, я не хочу сказать, что все, что происходит — плохо. На карте велоспорта появляются новые страны, в этих странах вырастают гонщики хорошего профессионального уровня — это здорово. Я всегда за то, чтобы велоспорт охватывал настолько широкие пространства, насколько это возможно. Но перечеркивать историю нашего спорта и начинать ее писать заново — я считаю, неправильно. Во всем и всегда лучше находить здоровые компромиссы. Это мое частное мнение, из меня плохой политик, я гораздо лучше умею крутить педали.
— Еще одна серьезная тема, без которой сегодня не обойтись. Серия землетрясений в твоем регионе.
— Да. Мы записываем это интервью на сборе, а мне присылают сообщения, что опять трясет. Многие семьи потеряли буквально все — дома, работу. И, словно мало землетрясений — добавляются еще и снегопады. Ужасное, убийственное сочетание. В этот период природных катастроф пострадавшим нужно
— Тяжелая тема… Давай еще немного о велоспорте. Научный подход, все эти гаджеты, цифры — тебе это нравится или не очень?
— Ну, мне это интересно. Когда я гонялся в юниорах, в любителях и даже первые годы в профессионалах, у нас не было измерителей мощности, не было этой кучи данных для анализа. И я люблю тренироваться по мощности, во всем этом копаться — здорово, когда ты уже не первой молодости, а в твоей жизни появляется
— Так или иначе, ты явно не попадаешь под определение «дедушка велоспорта», все знают, что ты следишь за новыми трендами и принимаешь новое с радостью. Да, кстати, я помню, как ты выезжал на первую тренировку на новом велосипеде — прямо как мальчишка, которому впервые дали велосипед, столько счастья!
— Ага, это точно! Пусть мне и 37 лет, но каждый раз, когда в межсезонье
— И заключительный вопрос. Твоя самая большая мечта в этом сезоне.
— Моя мечта… Скажу так: было бы здорово — не забывай, я реалист — было бы здорово ехать не хуже, чем в прошлом году. Чтобы доказать всем — тем, кто за меня болеет, тем, кто во мне сомневается, а в первую очередь, себе самому — что я способен быть не слабее, чем в прошлом сезоне. А может быть, чуточку сильнее.
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