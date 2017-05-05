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5 мая 2017, 14:05 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Сотая в истории «Джиро д’Италия» стартовала с минуты молчания в память о Скарпони

Сотая в истории «Джиро д’Италия» стартовала в Альгеро с минуты молчания в память о погибшем гонщике «Астаны» Микеле Скарпони.

Сотая в истории <span class=error>Джиро</span> д'Италия стартовала в <span class=error>Альгеро</span> с минуты молчания в память о погибшем гонщике <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Микеле</span> <span class=error>Скарпони</span>. Увеличить
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Победитель «Джиро д’Италия» 2011 года Скарпони погиб в апреле. Велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки в Италии, медики приехали на место происшествия через несколько минут, но уже не смогли спасти 37-летнего спортсмена.

«Джиро д’Италия» завершится 28 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом из Монцы в Милан.
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