Сотая в истории «Джиро д’Италия» стартовала с минуты молчания в память о Скарпони

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Победитель «Джиро д’Италия» 2011 года Скарпони погиб в апреле. Велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки в Италии, медики приехали на место происшествия через несколько минут, но уже не смогли спасти 37-летнего спортсмена.

«Джиро д’Италия» завершится 28 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом из Монцы в Милан.