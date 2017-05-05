Сотая в истории «Джиро д’Италия» стартовала с минуты молчания в память о Скарпони
Сотая в истории «Джиро д’Италия» стартовала в Альгеро с минуты молчания в память о погибшем гонщике «Астаны» Микеле Скарпони.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победитель «Джиро д’Италия» 2011 года Скарпони погиб в апреле. Велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки в Италии, медики приехали на место происшествия через несколько минут, но уже не смогли спасти 37-летнего спортсмена.
«Джиро д’Италия» завершится 28 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом из Монцы в Милан.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter