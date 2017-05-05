«РусВело» рассчитывает на удачное выступление в юбилейной «Джиро»

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Первая «Джиро» состоялась в 1909 году. За 108 лет у веломногодневки было лишь два перерыва: один — во время Первой мировой войны, другой — во время Второй.

Юбилейный маршрут «Джиро» охватит практически всю Италию. Гонка начнется на Сардинии, острове необычайно красивых природных пейзажей, затем пройдет через крупнейший действующий вулкан в Европе — Этна, находящийся на Сицилии, коммуну Альберобелло, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Флоренцию, отдавая должное легенде велоспорта Джино Бартали, и продолжит путь на север, где гонщикам предстоит покорять Доломитовые Альпы. Заключительный этап пройдет в Милане.

По словам директора «Джиро» Мауро Веньи, в этом году Гранд-тур посмотрит рекордное количество болельщиков.

— Прошлогодняя гонка привлекла 13 млн зрителей, следивших за развитием событий непосредственно на маршруте, — рассказал «Известия» Мауро Веньи. — Поскольку в этом году мы ожидаем еще большую аудиторию, к вопросу организации подошли с особым вниманием. Мы и наши партнеры припасли немало сюрпризов и разного рода активностей для зрителей. Так, например, в Канацеи можно будет увидеть огромную репродукцию трофея «Джиро», которая возведена в центре кольцевого перекрестка. На финальном этапе, перед тем как на старт выйдут профессиональные гонщики, все желающие смогут проверить свои силы на этом же маршруте в любительском заезде на время. В самом центре Милана мы установим табло с отсчетом времени до конца гонки. Там же в ожидании победителя будет находиться сделанный в этом году из розового золота трофей «Джиро».

Участие в «Джиро» примет одна российская команда. В прошлом году гонщик «РусВело» Александр Фолифоров сенсационно выиграл горную разделку итальянского Гранд-тура. Этот успех стал одной из главных побед русского спорта в 2016 году.

Спортивный директор «РусВело» Сергей Климов считает, что Фолифоров способен повторить свой успех.

— Хоть в этом году и не будет индивидуальной гонки на время в гору, где Александр блестяще выиграл, зато есть полностью подходящие ему этапы с горным финишем, — рассказал «Известиям» Сергей Климов. — Поэтому при удачном раскладе он сможет даже приумножить свой прошлогодний успех. Фолифоров подходит к старту «Джиро» в хорошей форме, доказав это на туре Альпс. Также ему будут помогать прошлогодний опыт прохождения итальянской многодневки и товарищи по команде. Многие гонщики «РусВело» имеют колоссальный опыт участия в Гранд-турах.

К старту «Джиро» успел восстановиться капитан команды Сергей Лагутин, но всё же потерь команде избежать не удалось.

— В этом году у нас было много падений с серьезными повреждениями, — продолжил Сергей Климов. — Так, наш капитан Сергей Лагутин дважды в этом году заканчивал гонку с переломами. Однако ему все-таки удалось восстановиться и подойти к «Джиро» в хорошем состоянии. А вот Александр Порсев не успел полностью восстановиться и, к сожалению, пропустит главный старт года.

Также Сергей Климов рассказал о целях команды на «Джиро».

— Мы являемся одной из приглашенных команд, поэтому нам очень важно доказать, что организаторы сделали правильный выбор, — заключил спортивный директор «РусВело». — Задач у нас будет много, а цель одна. Это победа на одном из этапов. В этом году у нас очень сбалансированная команда. На равнинных этапах с массовым спринтом нашим лидером будет Иван Савитский. За победы на горных этапах поборются Александр Фолифоров и Сергей Фирсанов. Для хорошего результата из отрыва у нас есть Сергей Лагутин, Алексей Цатевич и Павел Брутт.

Добавим, что фаворитом общего зачета «Джиро» считается колумбиец Найро Кинтана. В этом году гонщик Movistar поставил перед собой очень амбициозную цель — выиграть «Джиро» и «Тур де Франс». Последний раз такое удавалось Марко Пантани в 1998 году. Помешать планам Кинтана могут действующий победитель «Джиро» Винченцо Нибали (Bahrain Merida), Адам Йейтс (Orica-Scott), Тибо Пино (FDJ), Стевен Крейсвейк (LottoNL-Jumbo), Герэйнт Томас (SKY), Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Бауке Моллем (Trek-Segafredo).