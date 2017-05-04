Дарья Шмелева: Полгода мучений позади

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По итогам недавно завершившегося в Гонконге чемпионата мира, Дарья Шмелева стала одной из самых титулованных действующих российских спортсменок. Двукратная действующая чемпионка мира, плюс серебряный призер Олимпийских игр в Рио, Шмелева за последний год выиграла в велоспорте на треке практически все, что только было возможно. Причем если раньше Шмелева была известна скорее как напарница Анастасии Войновой, в Гонконге Дарье удалось переломить ситуацию и обыграть в индивидуальном спринте всех, включая и собственную напарницу.

НА МЕТРО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

— Чемпионат мира завершился несколько недель назад. Сейчас вы находитесь в заслуженном отпуске?

— Нет, я уже давно тренируюсь. На отпуск были всего десять дней, и, по-моему, за это время я скорее, наоборот, устала, чем отдохнула. Так как я долго не была в России, накопилась масса всяких бытовых проблем. Пришлось объехать всю Москву, чтобы их решить. Успела только на пару дней, пока всякие учреждения были закрыты, вырваться в гости к подруге в Армению. Море в этот раз, к сожалению, так и не увидела. Отложим на следующий отпуск.

— Передвигались по городу случайно не на велосипеде?

— У меня были дела на разных концах города, на велосипеде я бы очень долго добиралась. На метро получается куда быстрее.

— Раз вы уже тренируетесь, какие ближайшие соревновательные планы?

— Пока я только втягиваюсь в работу. Десять дней совсем без тренировок для трека достаточно много. Мышцы расщепляются, скорость падает. Первое время очень тяжело вернуть свои кондиции. Ближайший старт я планирую в Туле 23 мая. Но это пока проходящие соревнования, супербоевого настроя там не будет.

— Вы вообще уже до конца осознали, что стали двукратной чемпионкой мира?

— Мне кажется, до сих пор нет. Конечно, я рада, для меня это большой успех. Но нет такого, чтобы расправить плечи и сказать: «Ну все, я сделала в спорте все, что хотела». Вот если я с Олимпиады привезу золото, тогда, наверное, можно будет считать, что я герой. А пока нет никакого повода расслабляться.

РАБОТА С ВЕТЮ МНЕ НЕ ПОДОШЛА

— Насколько для вас принципиально было обыграть в индивидуальном спринте собственную напарницу и теперь уже бывшую чемпионку мира в этой дисциплине Анастасию Войнову?

— Мы много лет тренируемся вместе, Настя — моя подруга по команде. Но когда я выходила на старт гита, у меня было задачи обогнать кого-то конкретного. Главным было перебороть саму себя. Дело в том, что на многих международных стартах высокого уровня я показывала одни и те же секунды и останавливалась где-то рядом с пьедесталом. Мы очень многое поменяли в подготовке, чтобы переломить эту ситуацию. Поэтому главной задачей было улучшить свой результат, то есть проехать заметно быстрее, чем раньше. А уж кого я там при этом обгоню — второй вопрос.

— Что конкретно вы изменили в подготовке перед этим чемпионатом?

— В командном спринте я — разгоняющая. То есть мой отрезок — стартовый круг, 250 метров. На второй круг меня зачастую не хватало. Чтобы увеличить, как мы говорим, длину, мы стали использовать в тренировках более длинные отрезки — по 500, по 750 метров. Причем я работала эти отрезки вслед за мужчинами. Честно, поначалу плакала, и очень много. Даже не ожидала, что ради второго круга придется настолько тяжело пахать. Это были полгода сплошных мучений. Но я понимала, что такая работа необходима, потому и вытерпела. Было бы очень обидно, если бы все это в итоге не принесло результата.

— Для велоспорта даже 500 метров — это очень мало, а вы, получается, от природы супер-спринтер.

— Да, для меня 250 метров были бы оптимальной дистанцией. В прошлом году на чемпионате мира я была четвертой, причем проиграла пьедесталу считанные сотые секунды. Произошло это как раз потому, что стала затухать на втором круге. Мы с тренером очень расстроились и решили начать целенаправленно работать над выносливостью.

— Вам всего 22 года. Может, раньше к такой работе вы просто не были готовы — физически и морально?

— Отчасти да. Моей главной задачей всегда был разгон в командном спринте, а остальное уже второстепенно. Когда прошла Олимпиада в Рио, мы решили, что это как раз самое время для экспериментов. Когда еще пробовать добавлять в силе и в длине, как не сейчас, когда до следующих Игр целых четыре года?

— После ухода Анастасии Войновой вы остались единственной девушкой в чисто мужском коллективе спринтеров?

— Да, и это очень сложно. Если в скоростных работах получается хотя бы просто усидеть на колесе у парней, то я герой. Стараюсь тянуться за ними, как могу.

— Еще один наш чемпион мира Гонконга-2017 Денис Дмитриев говорил, что огромную роль в его успехе сыграл бывший тренер нашей команды, француз Бенуа Ветю.

— Мне не подошел этот тренер. При нем мои результаты упали, и после его ухода я вернулась обратно к своему наставнику Владимиру Кирильцеву. Все индивидуально: Денису работа с Ветю подошла, а вот у меня другое направление. Хотя мне очень нравилось работать с французом с точки зрения психологии. Он умеет очень правильно все объяснить, дать нужную мотивацию.

ФИКСЕРЫ — ЭТО ЛЮДИ БЕЗ ТОРМОЗОВ

— Сегодня стартует престижная многодневка «Джиро д'Италия». Вы вообще интересуетесь шоссейным велоспортом?

— Если честно, я на шоссе смотрю только старт и финиш. Следить за пятичасовой гонкой мне морально тяжело. Я же спринтер, то есть по характеру взрывной человек. Даже два часа тренировки на шоссе с трудом выдерживаю. Ехать часами в одном темпе и смотреть на пейзаж — это точно не для меня.

— То есть возможность продолжить карьеру на шоссе вы никогда не рассматривали?

— Нет, я там точно не смогу. Не выдержу так долго ехать — причем, может, даже не физически, а морально.

— Любимые гонщики на шоссе у вас есть?

— Мне нравится Петер Саган. Он классно умеет отсидеться до последнего, а потом выскочить из глубины пелотона. Много видела записей, как он хитро, грамотно и незаметно это делает. Причем сейчас уже все поняли его манеру и стали пытаться повторить этот маневр, встав к нему за спину.

— Долгое время шли разговоры о строительстве нового велотрека в Сочи, но его так и не появилось. Условия для тренировок внутри страны у вас сейчас есть?

— Получается, что у нас есть треки в Москве, Санкт-Петербурге и Омске. Но в Питере трек частный и принадлежит Александру Кузнецову. В Омске трек новый, но это далековато, мы туда не ездим. Остается Москва, где мы и тренируемся. Но этот трек уже не соответствует современному стандарту длины круга. Сейчас она составляет 250 метров, а в Москве круг — 333 метра. А это две совершенно разные вещи. Наш трек можно сравнить с аэродромом: едешь себе по прямой, виражей особо не чувствуешь. А на 250 метров в вираж тебя буквально вдавливает. Там другой старт, разгон, траектории… Поэтому для подготовки к любым важным соревнованиям нам приходится уезжать заграницу и проводить сборы там. К чемпионату мира в Гонконге мы, например, готовились в Китае, к Олимпийским играм в Рио — в Португалии. Мне кажется, даже с точки зрения экономии легче было бы построить нам трек где-то рядом с Москвой, чем постоянно организовывать сборы так далеко.

— Со стороны кажется, что российский велоспорт сейчас на подъеме во всех отношениях. Все больше людей занимаются им на любительском уровне, ездят на велосипеде на работу, плюс ваши победы на соревнованиях. Вы ощущаете, что ваш вид спорта становится действительно востребованным?

— На самом деле, я тоже заметила, что у нас очень много людей пересели на велосипеды. Плюс, появились так называемые «фиксеры» — то есть люди, которые гоняют на трековых велосипедах без тормозов по городу. Я видела, как они ездят — это просто с ума сойти, как страшно! Они так лавируют между машинами, останавливаются в миллиметрах от препятствия… Реально люди без тормозов, во всех смыслах этого слова.

— Получается, это такая разновидность городского экстрима?

— Да, причем по нему уже даже начали проводить соревнования. Мы с Денисом Дмитриевым недавно приезжали к ним на открытие велосезона. Мы же, как говорится, сделаны из одной стали: тормозов нет, только мы по треку гоняем, а они по улицам.

— Вы бы отважились на собственном трековом велосипеде поехать погонять в город?

— Он у меня слишком дорогой, чтобы ездить на нем по ухабам и кочкам. Но если специально купить подходящий велосипед, то почему бы и нет?