Организаторы «Джиро д’Италия» отказались от идеи с зачетом «спусков»
МОСКВА, 3 мая —
Р-Спорт. Организаторы веломногодневки «Джиро д’Италия» отказались от идеи с новым зачетом за лучшее прохождение спусков, сообщается в пресс-релизе гонки.
Организаторы решили ввести новую номинацию на сотой «Джиро», и это вызвало негативную реакцию гонщиков, которые считают, что это может привести к большому количеству серьезных травм. Президент комиссии по велоспорту на шоссе Том ван Дамме счел идею неприемлемой и в своем аккаунте в микроблоге Twitter сообщил, что попросил отменить нововведение.
«Суть инициативы была в том, чтобы выделить важный навык, который является неотъемлемой частью велогонок, не ставя под угрозу безопасность гонщиков. Безопасность гонщиков является и остается приоритетом “Джиро” и организаторов гонки. Были высказаны замечания о том, что эта инициатива может быть неправильно истолкована и привести к поведению, не соответствующему принципам безопасности. Организаторы гонки решили исключить все такие классификации и денежные призы в соответствии с правилами гонки, оставив хронометраж спусков исключительно в качестве статистических данных для болельщиков», — говорится в тексте релиза.
В 2017 году «Джиро д’Италия» стартует на Сардинии 5 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter