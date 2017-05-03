Организаторы «Джиро д’Италия» отказались от идеи с зачетом «спусков»

Организаторы решили ввести новую номинацию на сотой «Джиро», и это вызвало негативную реакцию гонщиков, которые считают, что это может привести к большому количеству серьезных травм. Президент комиссии по велоспорту на шоссе Том ван Дамме счел идею неприемлемой и в своем аккаунте в микроблоге Twitter сообщил, что попросил отменить нововведение.

«Суть инициативы была в том, чтобы выделить важный навык, который является неотъемлемой частью велогонок, не ставя под угрозу безопасность гонщиков. Безопасность гонщиков является и остается приоритетом “Джиро” и организаторов гонки. Были высказаны замечания о том, что эта инициатива может быть неправильно истолкована и привести к поведению, не соответствующему принципам безопасности. Организаторы гонки решили исключить все такие классификации и денежные призы в соответствии с правилами гонки, оставив хронометраж спусков исключительно в качестве статистических данных для болельщиков», — говорится в тексте релиза.

В 2017 году «Джиро д’Италия» стартует на Сардинии 5 мая.