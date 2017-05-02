В текущем сезоне в заявку команды на «Джиро д’Италия» вошли: Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Алексей Цатевич, Дмитрий Козончук.

Генеральный менеджер Gazprom — RusVelo Ренат Хамидулин рассказал о целях команды на супермногодневку. «Мы подобрали сбалансированный состав, чтобы представители Gazprom — RusVelo были заметны на этапах с любым рельефом. Главное для нас — чувствовать, что мы не стоим на месте, а продолжаем прогрессировать. Поэтому мы стартует на “Джиро” не просто с целью повторить прошлогодний результат, а выступить даже лучше, чем в 2016-м», — сказал он.

В прошлом году, когда команда дебютировала на гонке, Александр Фолифоров победил на одном из этапов, а другие гонщики команды неоднократно финишировали в первой десятке и были активны в отрывах.

«Джиро д’Италия» пройдет с 5 по 28 мая. Гонка стартует на Сардинии и завершится в Милане.