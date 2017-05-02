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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29613272/
2 мая 2017, 9:45 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Закарин опустился на 32-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI

Российский велогонщик Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin опустился на 32-ю строчку в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов.

В его активе 475 очков. Лидирует бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC Racing (2528). На втором месте испанец Алехандро Вальверде (Movistar) — 1995, на третьем — поляк Михал Квятковски из Sky — 1701.

В командном зачёте лидирует бельгийская Quick-Step Floors (7379), на втором месте — американская BMC Racing (6118), на третьем — австралийская Orica-Scott (4857).
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