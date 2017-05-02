Закарин опустился на 32-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI

В его активе 475 очков. Лидирует бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC Racing (2528). На втором месте испанец Алехандро Вальверде (Movistar) — 1995, на третьем — поляк Михал Квятковски из Sky — 1701.

В командном зачёте лидирует бельгийская Quick-Step Floors (7379), на втором месте — американская BMC Racing (6118), на третьем — австралийская Orica-Scott (4857).