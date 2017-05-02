Велокоманда Sky отстранила гонщика Москона от соревнований на 6 недель за расизм

Многодневная велогонка «Тур Романдии» прошла по дорогам Швейцарии с 25 по 30 апреля и завершилась победой австралийского гонщика BMC Ричи Порта. Швейцарец Себастьен Райхенбах, выступающий за FDJ, в пятницу в своем аккаунте в Twitter написал, что во время гонки один из участников оскорбил на расовой почве его партнера по команде француза Кевина Реза, не сообщив при этом имя обидчика.

«По итогам дисциплинарной встречи команды Sky в связи с инцидентом на “Туре Романдии” Джанни Москон получил официальное письменное предупреждение и был отстранен от участия в гонках на шесть недель. Он также пройдет специальный курс по толерантности. Джанни осознает, что его поведение было неправильным и что Sky очень серьезно относится к подобным инцидентам. Он извинился перед Кевином Реза сразу после гонки и на следующее утро, и извинения были приняты», — говорится в заявлении.

«Джанни знает, что такому поведению нет оправдания, и что повторение ситуации приведет к разрыву его контракта», — отмечается в тексте.