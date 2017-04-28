Итальянец Элиа Вивиани из Team Sky выиграл третий этап веломногодневки «Тур Романдии»

Вивиани в пятницу преодолел этап протяженностью 187 км за 4 часа 27 минут 42 секунды. Вторым стал итальянец Сонни Колбрелли из Bahrain-Merida, а замкнул тройку немец Михаэль Шварцманн из Bora-Hansgrohe. Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Вячеслав Кузнецов занял девятое место.

Лидерство в генеральной классификации после трех этапов сохранил итальянский гонщик Trek-Segafredo Фабио Феллине. Далее с восьмисекундным отставанием следуют немец Максимилиан Шахман из Quick-Step Floors и испанец Хосе Херрада из Movistar Team.

Четвертый этап протяженностью 163,5 км пройдет в субботу.