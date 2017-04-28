Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29591724/
28 апреля 2017, 22:24 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Итальянец Элиа Вивиани из Team Sky выиграл третий этап веломногодневки «Тур Романдии»

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Итальянец Элиа Вивиани из команды Team Sky выиграл третий этап многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Романдии».

Вивиани в пятницу преодолел этап протяженностью 187 км за 4 часа 27 минут 42 секунды. Вторым стал итальянец Сонни Колбрелли из Bahrain-Merida, а замкнул тройку немец Михаэль Шварцманн из Bora-Hansgrohe. Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Вячеслав Кузнецов занял девятое место.

Лидерство в генеральной классификации после трех этапов сохранил итальянский гонщик Trek-Segafredo Фабио Феллине. Далее с восьмисекундным отставанием следуют немец Максимилиан Шахман из Quick-Step Floors и испанец Хосе Херрада из Movistar Team.

Четвертый этап протяженностью 163,5 км пройдет в субботу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
28 апреля

На грани революции: как россиянки изменят фигурное катание в ближайшие годы

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

15-летняя российская фигуристка с редким генетическим заболеванием