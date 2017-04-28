Итальянец Элиа Вивиани из Team Sky выиграл третий этап веломногодневки «Тур Романдии»
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Итальянец Элиа Вивиани из команды Team Sky выиграл третий этап многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Романдии».
Вивиани в пятницу преодолел этап протяженностью 187 км за 4 часа 27 минут 42 секунды. Вторым стал итальянец Сонни Колбрелли из
Лидерство в генеральной классификации после трех этапов сохранил итальянский гонщик
Четвертый этап протяженностью 163,5 км пройдет в субботу.
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