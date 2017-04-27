Швейцарец Штефан Кюнг победил на втором этапе веломногодневки «Тур Романдии»
МОСКВА, 27 апр —
Р-Спорт. Швейцарец Штефан Кюнг из команды BMC Racing стал победителем второго этапа многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Романдии».
Кюнг преодолел 136 км за 3 часа 33 минуты и 15 секунд. Вторым к финишу пришел украинец Андрей Гривко (Astana Pro Team), третьим стал итальянец Сонни Колбрелли (Bahrain-Merida).
Третий этап многодневки протяженностью 187 км пройдет 28 апреля.
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