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27 апреля 2017, 19:22 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Швейцарец Штефан Кюнг победил на втором этапе веломногодневки «Тур Романдии»

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт. Швейцарец Штефан Кюнг из команды BMC Racing стал победителем второго этапа многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Романдии».

Кюнг преодолел 136 км за 3 часа 33 минуты и 15 секунд. Вторым к финишу пришел украинец Андрей Гривко (Astana Pro Team), третьим стал итальянец Сонни Колбрелли (Bahrain-Merida).

Третий этап многодневки протяженностью 187 км пройдет 28 апреля.
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