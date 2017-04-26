Швейцарец Микаэль Альбазини победил на первом этапе веломногодневки «Тур Романдии»
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Швейцарец Микаэль Альбазини из команды ORICA-Scott победил на первом этапе многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Романдии».
Альбазини преодолел 173,3 км за 4 часа 33 минуты и 10 секунд. Вторым к финишу пришел итальянец Диего Улисси (UAE Team Emirates), третьим стал испанец Хесус Эррада (Movistar).
Лучший из россиян Сергей Чернецкий из Astana Pro Team занял 37-е место.
Второй этап многодневки протяженностью 160,7 км пройдет 27 апреля.
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