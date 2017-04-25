Итальянский велогонщик Феллине выиграл пролог веломногодневки «Тур Романдии»
МОСКВА, 25 апр —
Р-Спорт. Итальянский велогонщик Фабио Феллине из команды Trek-Segafredo стал победителем пролога многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Романдии».
Феллине преодолел дистанцию за 5 минут 57 секунд. Второе место занял британец Алекс Даусетт (+2 секунды) из Movistar Team, третье — австралиец Александр Эдмондсон (+7) из
Первый этап велогонки протяженностью 173,3 километра состоится 26 апреля.
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