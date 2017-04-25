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25 апреля 2017, 19:20 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Итальянский велогонщик Феллине выиграл пролог веломногодневки «Тур Романдии»

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт. Итальянский велогонщик Фабио Феллине из команды Trek-Segafredo стал победителем пролога многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Романдии».

Феллине преодолел дистанцию за 5 минут 57 секунд. Второе место занял британец Алекс Даусетт (+2 секунды) из Movistar Team, третье — австралиец Александр Эдмондсон (+7) из Orica-Scott.

Первый этап велогонки протяженностью 173,3 километра состоится 26 апреля.
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