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24 апреля 2017, 21:27 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Скарпони похоронят в футболке «Астаны»

Итальянский велогонщик Микеле Скарпони, погибший 22 апреля в результате дорожного происшествия, будет похоронен в футболке казахстанской команды «Астана», за которую он в последнее время выступал, сообщила его вдова Анна Томмази.

Итальянский велогонщик <span class=error>Микеле</span> <span class=error>Скарпони</span> погибший 22 апреля в результате дорожного происшествия будет похоронен в футболке казахстанской команды <span class=error>Астана</span> за которую он в последнее время выступал сообщила его вдова Анна <span class=error>Томмази</span>. Увеличить
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«Велогонки были для него смыслом жизни, и мы простимся с ним как с истинным велогонщиком», — цитирует Томмази Corriere della sera.

37-летний спортсмен тренировался в Филоттрано, где на перекрёстке его сбил грузовик. Водитель не заметил Микеле. Скарпони должен был стать капитаном «Астаны» на веломногодневке «Джиро д’Италия», а в середине апреля выиграл первый этап многодневки «Тур Альп». Наибольшего успеха в карьере он добился на «Джиро д’Италия—2011», когда стал победителем генеральной классификации.

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Белорус Станислав Божков стал победителем велогонки «Тур Мерсина»

Белорус Станислав Божков стал победителем велогонки «Тур Мерсина»

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщик велоклуба «Минск» Станислав Божков выиграл общий зачет международной велогонки «Тур Мерсина», которая прошла в Турции. Второе место в генеральной классификации занял еще один представитель белорусской команды Эдуард Ворганов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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