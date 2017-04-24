Скарпони похоронят в футболке «Астаны»

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«Велогонки были для него смыслом жизни, и мы простимся с ним как с истинным велогонщиком», — цитирует Томмази Corriere della sera.



37-летний спортсмен тренировался в Филоттрано, где на перекрёстке его сбил грузовик. Водитель не заметил Микеле. Скарпони должен был стать капитаном «Астаны» на веломногодневке «Джиро д’Италия», а в середине апреля выиграл первый этап многодневки «Тур Альп». Наибольшего успеха в карьере он добился на «Джиро д’Италия—2011», когда стал победителем генеральной классификации.