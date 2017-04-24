Вальверде в воскресенье одержал в Бельгии победу, что принесло ему 500 рейтинговых очков и подъем с третьего на второе место в рейтинге. Теперь в активе испанца 1995 баллов. Лидером в рейтинге остается представитель Бельгии Грег ван Авермат из команды BMC Racing (2528). На третью строчку с четвертой позиции поднялся поляк Михал Квятковский из Team Sky (1701). В воскресенье в Бельгии он финишировал на третьем месте. Лучшим из россиян остается велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин (440 очков), опустившийся с 29-го на 30-е место.

В командном зачете по-прежнему лидирует бельгийская Quick-Step Floors (7107), на втором месте идет американская BMC Racing (5065), на третьем — австралийская Orica-Scott (4217).

В мировом рейтинге, версия которого в последний раз обновлялась 16 апреля, на первом месте расположился ван Авермат (4912,25). На второй строчке идет словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe (4589), замыкает тройку лучших Вальверде (4032).

Рейтинг наций возглавляет Бельгия (15164,65), следом идут Франция (12901) и Испания (12785,75). Россия (3206) — на 17-й строчке.