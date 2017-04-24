Вальверде стал 2-м в рейтинге Мирового тура UCI после гонки «Льеж — Бастонь — Льеж»
МОСКВА, 24 апр —
Р-Спорт. Испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar поднялся на второе место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI) после классической однодневной велогонки «Льеж — Бастонь — Льеж», сообщается на официальном сайте UCI.
Вальверде в воскресенье одержал в Бельгии победу, что принесло ему 500 рейтинговых очков и подъем с третьего на второе место в рейтинге. Теперь в активе испанца 1995 баллов. Лидером в рейтинге остается представитель Бельгии Грег ван Авермат из команды BMC Racing (2528). На третью строчку с четвертой позиции поднялся поляк Михал Квятковский из Team Sky (1701). В воскресенье в Бельгии он финишировал на третьем месте. Лучшим из россиян остается велогонщик
В командном зачете
В мировом рейтинге, версия которого в последний раз обновлялась 16 апреля, на первом месте расположился ван Авермат (4912,25). На второй строчке идет словак Петер Саган из
Рейтинг наций возглавляет Бельгия (15164,65), следом идут Франция (12901) и Испания (12785,75). Россия (3206) — на 17-й строчке.
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