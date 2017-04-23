Велогонщики команды «Минск» находятся в числе лидеров на «Туре Мерсина»

На третьем этапе гонки Эдуард Ворганов занял второе место. Маршрут отрезка получился не слишком удачным: в горах покрытие дорожного полотна оставляло желать лучшего. На последнем подъеме гонщик «Минска» попытался уйти в отрыв из небольшой группы. За ним смог удержаться лишь португалец Жао Алмейда, который на финише опередил Эдуарда Ворганова.

Как сообщалось, на первом этапе «Тура Мерсина» победил один из лидеров «Минска» Станислав Божков, но на втором этапе его партнер по команде Сергей Попок также занял первое место.

Белорус Станислав Божков лидирует в велогонке «Тур Мерсина» в ТурцииВторой отрезок многодневки, протяженностью 164,2 км, завершился победой еще одного представителя велогруппы «Минск» Сергея Попка.

Лидер общего зачета белорус Станислав Божков финишировал на третьем этапе шестым с отставанием 0,47 сек., но при этом сохранил желтую майку лидера и голубую майку самого активного гонщика.

Остальные гонщики «Минска», выполнившие огромный объем командной работы, приехали в группе, которая отстала почти на двадцать минут от призеров.