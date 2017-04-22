Триумфатор «Джиро» погиб на тренировке

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В пятницу Скарпони вернулся к себе домой в городок Филоттрано с многодневки «Альпийский тур». В прошлом гонка называлась «Джиро дель Трентино», и она служит важным этапом подготовки спортсменов к итальянскому Гранд-туру.

Рано утром велогонщик выехал на короткую тренировку и на перекрестке попал под микроавтобус, водитель которого не увидел спортсмена.

Скарпони с 2014 года выступал за казахстанскую команду Мирового тура «Астану» и собирался стартовать на предстоящей «Джиро д’Италия» в качестве капитана после травмы колена лидера команды Фабио Ару.

«Астана» выразила соболезнования родным и близким гонщика.

«Наш гонщик Микеле Скарпони погиб сегодня утром во время тренировки на велосипеде недалеко от своего дома в Филоттрано. На перекрестке Микеле был сбит микроавтобусом. У Микеле (родился 25 сентября 1979 года) остались жена и двое детей. Буквально вчера Микеле финишировал 4-м на многодневной гонке «Альпийский Тур» в Тренто. Затем, он вернулся домой в Филоттрано (Анкона) на машине вместе с его массажистом и весь вечер провел со своей семьей. Сегодня рано утром Микеле выехал на тренировку, где и произошла трагедия. Мы потеряли великого чемпиона и замечательного человека, он был душой и значимой частью для всех в команде «Астана».

Команда «Астана» разделяет утрату и находится рядом с семьей Микеле в этот невероятно тяжелый и горестный момент,

— говорится в официальном пресс-релизе.

Велогонщик выиграл первый этап «Альпийского тура» и посвятил свою победу жертвам землетрясения в центральной Италии, а также своей жене Анне и сыновьям близнецам Джакомо и Томмазо.

Это тяжелая утрата для всего велоспортивного сообщества, представители которого сразу выступили с соболезнованиями. Известный в прошлом австралийский велогонщик, неоднократный обладатель зеленой майки лучшего спринтер «Тур де Франс», Робби Макъюэн, написал слова поддержки семье на своей странице в соцсети.

«Ужасно шокирован. Тяжело слышать о смерти Микеле Скарпони. От нас ушел великий человек. Мои мысли с его женой и детьми».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">terribly shocked & sad to hear of the death of Michele <a href="https://twitter.com/hashtag/Scarponi?src=hash">#Scarponi</a>. A great guy taken from us. Thoughts are with his wife & family. RIP</p>— Robbie McEwen (@mcewenrobbie) <a href="https://twitter.com/mcewenrobbie/status/855694197755596800">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Все велосипедные команды выразили соболезнования семье погибшего и его команде.

Швейцарцы BMC, англичане «Тим Скай», австралийская «Орика» и многие другие не оставили незамеченной трагедию. Смерть Скарпони потрясла не только его коллег, но и весь спортивный мир.

Футбольный клуб «Милан» выступил с соболезнованиями на своей странице в твиттере.

«Спортивный мир оплакивает Микеле Скарпони. Все болельщики “россонери” поддерживают его семью и друзей».

Скарпони начал профессиональную карьеру велогонщика в 2002 году в итальянской команде «Аква&Сапоне», лидером которой в тот сезон был легендарный Марио Чиполлини. Следующие два года будущий победитель «Джиро» провел вместе с чемпионом мира украинцем Сергеем Гончаром в коллективе «Домина Ваканце». Пожалуй, единственной его ошибкой в карьере стало согласие подписать контракт с испанской командой «Либерти Сегурос» в 2005-м. А через год разразился самый громкий допинговый скандал в велоспорте, связанный с «Операцией Пуэрто», после которого команда перестала существовать, а ее менеджер Маноло Саис и его компания были лишены лицензии Про-тура. Сам же Скарпони получил двухгодичную дисквалификацию, как участник глобальной программы под руководством доктора Микеле Феррари.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Il mondo dello sport piange la scomparsa di Michele <a href="https://twitter.com/hashtag/Scarponi?src=hash">#Scarponi</a>. Tutto il popolo rossonero si stringe attorno alla famiglia e agli amici</p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/855706352651522048">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отбыв положенный срок, итальянец вернулся в профессиональный пелотон, однако затратил несколько лет, чтобы вернуть себе былую форму.

В 2011 году итальянская команда Про-тура «Лямпре» подписала с ним контракт, и именно в ее цветах к нему пришла самая большая победа в карьере — розовая майка «Джиро д’Италия».

В том же году он выиграл две престижные недельные гонки — «Джиро дель Трентино» и «Вуэльту Каталонии».

Последние три года Скарпони выступал за команду «Астана». Будучи уже возрастным гонщиком, он не одерживал побед в генеральной классификации, однако праздновал успехи на отдельных этапах. Спортсмен также внес неоценимый вклад в становление и прогресс новой молодой звезды итальянского велоспорта — 26-летнего Фабио Ару, который в 2015 году выиграл свой первый Гранд-тур — «Вуэльту Испании».

Цитата Из-за недавно полученной Ару травмы Скарпони готовился выступить на предстоящей «Джиро» в качестве капитана команды, но трагический случай оборвал его жизнь.

Дорожные аварии с участием велосипедистов — очень болезненная тема. На трассах ежегодно гибнут сотни велолюбителей, которых сбивают неосторожные водители. Иногда это случается даже с профессиональными велогонщиками, готовыми к любым неожиданностям на дороге. Наиболее громкой и резонансной стала трагедия 2001 года с участием братьев Хавьера и Ракардо Очоа, которых сбил во время тренировки автомобиль. Рикардо скончался на месте, а Хавьер пролежал в коме больше месяца, что повлекло за собой необратимые повреждения головного мозга. Однако Очоа продолжил заниматься велоспортом и в 2004 году выиграл золото Паралимпийских игр.