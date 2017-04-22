Триумфатор «Джиро» погиб на тренировке
Победитель «Джиро д’Италия» 2011 года итальянский велогонщик «Астаны» Микеле Скарпони трагически погиб на 38-м году жизни. В субботу утром, 22 апреля, Скарпони выехал из дома на индивидуальную тренировку и был сбит микроавтобусом. Скорая помощь быстро подоспела к месту происшествия, но спортсмен скончался мгновенно.
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Видимо, что-то случилось...
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В пятницу Скарпони вернулся к себе домой в городок Филоттрано с многодневки «Альпийский тур». В прошлом гонка называлась «Джиро дель Трентино», и она служит важным этапом подготовки спортсменов к итальянскому
Рано утром велогонщик выехал на короткую тренировку и на перекрестке попал под микроавтобус, водитель которого не увидел спортсмена.
Скарпони с 2014 года выступал за казахстанскую команду Мирового тура «Астану» и собирался стартовать на предстоящей «Джиро д’Италия» в качестве капитана после травмы колена лидера команды Фабио Ару.
«Астана» выразила соболезнования родным и близким гонщика.
«Наш гонщик Микеле Скарпони погиб сегодня утром во время тренировки на велосипеде недалеко от своего дома в Филоттрано. На перекрестке Микеле был сбит микроавтобусом. У Микеле (родился 25 сентября 1979 года) остались жена и двое детей. Буквально вчера Микеле финишировал 4-м на многодневной гонке «Альпийский Тур» в Тренто. Затем, он вернулся домой в Филоттрано (Анкона) на машине вместе с его массажистом и весь вечер провел со своей семьей. Сегодня рано утром Микеле выехал на тренировку, где и произошла трагедия. Мы потеряли великого чемпиона и замечательного человека, он был душой и значимой частью для всех в команде «Астана».
Команда «Астана» разделяет утрату и находится рядом с семьей Микеле в этот невероятно тяжелый и горестный момент,
— говорится в официальном
Велогонщик выиграл первый этап «Альпийского тура» и посвятил свою победу жертвам землетрясения в центральной Италии, а также своей жене Анне и сыновьям близнецам Джакомо и Томмазо.
Это тяжелая утрата для всего велоспортивного сообщества, представители которого сразу выступили с соболезнованиями. Известный в прошлом австралийский велогонщик, неоднократный обладатель зеленой майки лучшего спринтер «Тур де Франс», Робби Макъюэн, написал слова поддержки семье на своей странице в соцсети.
«Ужасно шокирован. Тяжело слышать о смерти Микеле Скарпони. От нас ушел великий человек. Мои мысли с его женой и детьми».
Все велосипедные команды выразили соболезнования семье погибшего и его команде.
Швейцарцы BMC, англичане «Тим Скай», австралийская «Орика» и многие другие не оставили незамеченной трагедию. Смерть Скарпони потрясла не только его коллег, но и весь спортивный мир.
Футбольный клуб «Милан» выступил с соболезнованиями на своей странице в твиттере.
«Спортивный мир оплакивает Микеле Скарпони. Все болельщики “россонери” поддерживают его семью и друзей».
Скарпони начал профессиональную карьеру велогонщика в 2002 году в итальянской команде «Аква&Сапоне», лидером которой в тот сезон был легендарный Марио Чиполлини. Следующие два года будущий победитель «Джиро» провел вместе с чемпионом мира украинцем Сергеем Гончаром в коллективе «Домина Ваканце». Пожалуй, единственной его ошибкой в карьере стало согласие подписать контракт с испанской командой «Либерти Сегурос» в 2005-м. А через год разразился самый громкий допинговый скандал в велоспорте, связанный с «Операцией Пуэрто», после которого команда перестала существовать, а ее менеджер Маноло Саис и его компания были лишены лицензии
Отбыв положенный срок, итальянец вернулся в профессиональный пелотон, однако затратил несколько лет, чтобы вернуть себе былую форму.
В 2011 году итальянская команда
В том же году он выиграл две престижные недельные гонки — «Джиро дель Трентино» и «Вуэльту Каталонии».
Последние три года Скарпони выступал за команду «Астана». Будучи уже возрастным гонщиком, он не одерживал побед в генеральной классификации, однако праздновал успехи на отдельных этапах. Спортсмен также внес неоценимый вклад в становление и прогресс новой молодой звезды итальянского велоспорта — 26-летнего Фабио Ару, который в 2015 году выиграл свой первый
Дорожные аварии с участием велосипедистов — очень болезненная тема. На трассах ежегодно гибнут сотни велолюбителей, которых сбивают неосторожные водители. Иногда это случается даже с профессиональными велогонщиками, готовыми к любым неожиданностям на дороге. Наиболее громкой и резонансной стала трагедия 2001 года с участием братьев Хавьера и Ракардо Очоа, которых сбил во время тренировки автомобиль. Рикардо скончался на месте, а Хавьер пролежал в коме больше месяца, что повлекло за собой необратимые повреждения головного мозга. Однако Очоа продолжил заниматься велоспортом и в 2004 году выиграл золото Паралимпийских игр.
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