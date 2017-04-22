Велогонщика «Астаны» Микеле Скарпони насмерть сбили на тренировке
22 апреля утром трагически погиб 37-летний итальянский гонщик команды «Астана» Микеле Скарпони.
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщает Velolive со ссылкой на Corriere Adriatico, он выехал на тренировку на велосипеде, и, по предварительным данным, был сбит фургоном, водитель которого не заметил гонщика. Он умер на месте.
Микеле Скарпони до 2010 года преимущественно выступал за итальянские команды континентального уровня, лучшими его результатами на этом отрезке карьеры стали победы на этапах Джиро д’Италия и победа на
В 2011 году Микеле подписал контракт с командой ПроТура
За «Астану» выступал с 2014 года.
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