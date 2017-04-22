Велогонщика «Астаны» Микеле Скарпони насмерть сбили на тренировке

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Как сообщает Velolive со ссылкой на Corriere Adriatico, он выехал на тренировку на велосипеде, и, по предварительным данным, был сбит фургоном, водитель которого не заметил гонщика. Он умер на месте.

Микеле Скарпони до 2010 года преимущественно выступал за итальянские команды континентального уровня, лучшими его результатами на этом отрезке карьеры стали победы на этапах Джиро д’Италия и победа на Тиррено-Адриатико 2009.

В 2011 году Микеле подписал контракт с командой ПроТура Lampre-ISD. Через несколько месяцев занял второе место в генеральной классификации Джиро д’Италия 2011, а позже был признан победителем гонки из-за дисквалификации Альберто Контадора. На Джиро д’Италия-2012 Скарпони пытался защитить свой титул, но в итоге стал лишь четвертым. Перед Тур де Франс-2012 считался одним из фаворитов гонки, однако из-за накопившейся общей усталости стал лишь 24-м в генеральной классификации. Лучшим результатом спортсмена на том Туре стало второе место на десятом этапе после затяжного отрыва.

За «Астану» выступал с 2014 года.