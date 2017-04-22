Победитель «Джиро д’Италия-2011» погиб в ДТП
Победитель «Джиро д’Италия» — 2011 Микеле Скарпони трагически погиб в возрасте 37 лет.
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский велогонщик сегодня утром попал под грузовик во время тренировки. Скорая помощь оперативно подоспела на место пришествия, свидетелем которого стали десятки автомобилистов, но спортсмен умер мгновенно, и реанимация была бесполезна.
Стоит отметить, что в понедельник, 17 апреля, Скарпони стал победителем 1-го этапа Альпийского тура-2017. В итоговом протоколе гонки он стал 4-м.
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