Белорус Станислав Божков лидирует в велогонке «Тур Мерсина» в Турции

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Второй отрезок многодневки, протяженностью 164,2 км, завершился победой еще одного представителя велогруппы «Минск» Сергея Попка. Судьба этапа решилась в массовом спринте. Белорусская команда проявила лучшие тактические навыки, позволив Сергею Попку блеснуть спринтерскими качествами и одержать свою первую в сезоне победу на международной арене. Велогонщик особо отметил роль партнеров по команде «Минска» в своем успехе.

Второе и третье место на этапе заняли представители команды Unieuro Trevigiani — испанец Хосе Вьехо и итальянец Маттиа Вьель.

Лидер «Тура Мерсина» белорус Станислав Божков на этом отрезке финишировал 6-м, Эдуард Ворганов — 10-м, Евгений Соболь — 16-м, Константин Клименков — 24-м, Александр Головаш — 43-м, Олег Агиевич — 49-м.