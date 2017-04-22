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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29515250/
22 апреля 2017, 10:23 | Летние: Велоспорт | БЕЛТА

Белорус Станислав Божков лидирует в велогонке «Тур Мерсина» в Турции

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Станислав Божков лидирует в велогонке «Тур Мерсина» в Турции. Велогонщик континентальной команды «Минск» захватил лидерство и получил желтую майку уже после первого этапа, победителем которого стал ранее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>22 апреля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белорус Станислав Божков лидирует в велогонке Тур <span class=error>Мерсина</span> в Турции. Велогонщик континентальной команды Минск захватил лидерство и получил желтую майку уже после первого этапа победителем которого стал ранее сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Второй отрезок многодневки, протяженностью 164,2 км, завершился победой еще одного представителя велогруппы «Минск» Сергея Попка. Судьба этапа решилась в массовом спринте. Белорусская команда проявила лучшие тактические навыки, позволив Сергею Попку блеснуть спринтерскими качествами и одержать свою первую в сезоне победу на международной арене. Велогонщик особо отметил роль партнеров по команде «Минска» в своем успехе.

Второе и третье место на этапе заняли представители команды Unieuro Trevigiani — испанец Хосе Вьехо и итальянец Маттиа Вьель.

Лидер «Тура Мерсина» белорус Станислав Божков на этом отрезке финишировал 6-м, Эдуард Ворганов — 10-м, Евгений Соболь — 16-м, Константин Клименков — 24-м, Александр Головаш — 43-м, Олег Агиевич — 49-м.

Станислав Божков сохранил лидерство в генеральной классификации. Кроме того, минчанин по-прежнему возглавляет горный зачет и удерживает титул самого активного гонщика.

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