Украинский велогонщик Андрей Гривко дисквалифицирован за удар соперника в лицо

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Во время одного из этапов Гривко нанес Киттелю удар локтем в лицо.

После этого «Астана» принесла немцу извинения, но они не были приняты. Украинец объяснил свой поступок тем, что Киттель агрессивно вел себя по отношению к нему.

Гривко не сможет принимать участия в соревнованиях с 1 мая по 14 июня.