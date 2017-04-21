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21 апреля 2017, 14:48 | Летние: Велоспорт | УНИАН

Украинский велогонщик Андрей Гривко дисквалифицирован за удар соперника в лицо

Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил украинского гонщика «Астаны» Андрея Гривко на 45 дней по итогам рассмотрения инцидента с немцем Марселем Киттелем во время «Тур Дубай-2017», сообщает Velogen.

Украинец не сможет принимать участия в соревнованиях с 1 мая по 14 июня. Увеличить
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Во время одного из этапов Гривко нанес Киттелю удар локтем в лицо.

После этого «Астана» принесла немцу извинения, но они не были приняты. Украинец объяснил свой поступок тем, что Киттель агрессивно вел себя по отношению к нему.

Гривко не сможет принимать участия в соревнованиях с 1 мая по 14 июня.

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