Велогонщика «Астаны» дисквалифицировали за удар соперника по лицу во время гонки

Причиной дисквалификация Гривко стал инцидент, случившийся 2 февраля на «Туре Дубая». Во время третьего этапа украинец ударил по лицу немца Марселя Киттеля из бельгийской команды Quick Step Floors. После финиша пострадавший потребовал дисквалифицировать на полгода Гривко, которого сняли с гонки.

Тогда же «Астана» принесла извинения Киттелю и его команде. По словам Гривко, он ответил агрессией на агрессию немца, который создавал опасные ситуации для других участников гонки.

Действия Гривко были квалифицированы судьями как «Акт насилия среди гонщиков». Его дисквалификация начнется 1 мая и продлится до 14 июня 2017 года.