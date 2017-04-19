Испанец Алехандро Вальверде из Movistar в пятый раз выиграл велогонку «Флеш Валонь»
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт. Испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar победил в классической однодневной шоссейной гонке «Флеш Валонь», которая прошла в среду в Бельгии.
Вторым финишировал ирландец Дэниэл Мартин из
Вальверде выиграл «Флеш Валонь» в четвертый раз подряд и в пятый раз в карьере. Испанец, который до этого побеждал на «Флеш Валонь» в 2006, 2014, 2015 и 2016 годах, является рекордсменом по количеству побед в этой гонке.
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