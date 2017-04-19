Испанец Алехандро Вальверде из Movistar в пятый раз выиграл велогонку «Флеш Валонь»

Вторым финишировал ирландец Дэниэл Мартин из Quick-Step Floors. Замкнул тройку лучших бельгиец Дилан Тейнс из команды BMC Racing Team.

Вальверде выиграл «Флеш Валонь» в четвертый раз подряд и в пятый раз в карьере. Испанец, который до этого побеждал на «Флеш Валонь» в 2006, 2014, 2015 и 2016 годах, является рекордсменом по количеству побед в этой гонке.