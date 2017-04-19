Результаты первого этапа «Тура Хорватии»

Первый этап между городами Осиек и Копривница выиграл итальянец Саша Модоло из команды UAE Team Emirates. Вторым к финишу пришел румын Эдуард-Михаэль Гросу из Nippo, третьим был партнер по команде Гросу Николас Марини из Италии.

Лучшим среди гонщиков «Астаны» стал Риккардо Минали. Помимо 4-го места, Минали стал обладателем майки Лучшему молодому гонщику. Руслан Тлеубаев был 19-м, Трулс Корсьет — 40-м, Йеспер Хансен — 59-м, Дмитрий Груздев 115-м, Арман Камышев -128-м, Даниил Фоминых — 134-м, Бахтияр Кожатаев — 138-м.

Тур Хорватии. Первый этап

1. Саша Модоло (Италия) UAE Team Emirates 5:24:09.

2. Эдуард-Михаэль Гросу (Румыния) Nippo +2.

3. Николас Марини (Италия) Nippo +6.

4. Риккардо Минали (Италия) Astana +7.

… 19. Руслан Тлеубаев (Казахстан) Astana +10.

… 40. Трулс Корсьет (Норвегия) Astana +10.

… 59. Йеспер Хансен (Дания) Astana +10.

… 115. Дмитрий Груздев (Казахстан) Astana +10.

… 128. Арман Камышев (Казахстан) Astana +10.

… 134. Даниил Фоминых (Казахстан) Astana +10.

… 138. Бахтияр Кожатаев (Казахстан) Astana +10.