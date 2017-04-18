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18 апреля 2017, 12:37 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Бельгийский велогонщик Жильбер получил повреждение почки

Бельгийский велогонщик Филипп Жильбер из команды Quick-Step Floors, на минувшей неделе ставший победителем гонки Amstel Gold Race, пропустит ближайшие гонки «Флеш Валлонь» и Льеж — Бастонь — Льеж из-за повреждения почки, полученного в результате падения.

Ожидается, что Жильбер будет восстанавливаться около недели.

«Когда я упал, то почувствовал боль, но когда снова сел на велосипед, мне стало лучше. Я продолжил гонку, и боль утихла. К сожалению, после финиша она вернулась. В больнице мне сказали, что ничего серьёзного не произошло. Через неделю я приступлю к тренировкам», — цитирует Жильбера Cycling News.
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