Бельгийский велогонщик Жильбер получил повреждение почки

Ожидается, что Жильбер будет восстанавливаться около недели.

«Когда я упал, то почувствовал боль, но когда снова сел на велосипед, мне стало лучше. Я продолжил гонку, и боль утихла. К сожалению, после финиша она вернулась. В больнице мне сказали, что ничего серьёзного не произошло. Через неделю я приступлю к тренировкам», — цитирует Жильбера Cycling News.