Бельгийский велогонщик Жильбер получил повреждение почки
Бельгийский велогонщик Филипп Жильбер из команды
Quick-Step Floors, на минувшей неделе ставший победителем гонки Amstel Gold Race, пропустит ближайшие гонки «Флеш Валлонь» и Льеж — Бастонь — Льеж из-за повреждения почки, полученного в результате падения.
Ожидается, что Жильбер будет восстанавливаться около недели.
«Когда я упал, то почувствовал боль, но когда снова сел на велосипед, мне стало лучше. Я продолжил гонку, и боль утихла. К сожалению, после финиша она вернулась. В больнице мне сказали, что ничего серьёзного не произошло. Через неделю я приступлю к тренировкам», — цитирует Жильбера Cycling News.
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