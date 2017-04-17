Велогонщик «Астаны» Скарпони выиграл первый этап «Альпийского Тура»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Капитану «Астаны» удалось опередить британца Герайнта Томаса из Sky и француза Тибо Пино из FDJ, занявших в итоге второе и третье места соответственно.

Еще один представитель «Астаны» итальянец Дарио Катальдо завершил этап в первой десятке, финишировав шестым.

Стоит отметить, что, помимо Скарпони и Катальдо, на этой гонке в составе «Астаны» выступают Жандос Бижигитов, Сергей Чернецкий, Морено Мозер, Луис Леон Санчес, Паоло Тиралонго и Андрей Зейц.