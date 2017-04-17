Велогонщик «Астаны» Скарпони выиграл первый этап «Альпийского Тура»
Итальянский велогонщик «Астаны» Микеле Скарпони стал победителем первого этапа многодневки «Альпийский Тур», которая финиширует 21 апреля, информирует корреспондент Vesti.kz.
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Капитану «Астаны» удалось опередить британца Герайнта Томаса из Sky и француза Тибо Пино из FDJ, занявших в итоге второе и третье места соответственно.
Еще один представитель «Астаны» итальянец Дарио Катальдо завершил этап в первой десятке, финишировав шестым.
Стоит отметить, что, помимо Скарпони и Катальдо, на этой гонке в составе «Астаны» выступают Жандос Бижигитов, Сергей Чернецкий, Морено Мозер, Луис Леон Санчес, Паоло Тиралонго и Андрей Зейц.
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