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17 апреля 2017, 19:20 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Велогонщик «Астаны» Скарпони выиграл первый этап «Альпийского Тура»

Итальянский велогонщик «Астаны» Микеле Скарпони стал победителем первого этапа многодневки «Альпийский Тур», которая финиширует 21 апреля, информирует корреспондент Vesti.kz.

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Капитану «Астаны» удалось опередить британца Герайнта Томаса из Sky и француза Тибо Пино из FDJ, занявших в итоге второе и третье места соответственно.

Еще один представитель «Астаны» итальянец Дарио Катальдо завершил этап в первой десятке, финишировав шестым.

Стоит отметить, что, помимо Скарпони и Катальдо, на этой гонке в составе «Астаны» выступают Жандос Бижигитов, Сергей Чернецкий, Морено Мозер, Луис Леон Санчес, Паоло Тиралонго и Андрей Зейц.

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