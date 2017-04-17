Казахстанцы приняли участие на чемпионате мира по велоспорту на треке
Соревнования прошли в Гонконге с 12 по 16 апреля. В них приняли участие 344 спортсмена из 41 страны, сообщает Казахстанская федерация Велосипедного спорта.
Сообщается, что в составе сборной Казахстана выступали Роберт Гайнеев, Артем Захаров, Султанмурат Миралиев и Никита Панасенко.
Роберт Гайнеев, как и планировалось, ехал в гонке скрэтч и пришел к финишу 16-м. Титул чемпиона мира в скрэтче получил поляк Адриан Теклински.
В омниуме выступал Султманмурат Миралиев. В первом виде в гонке скрэтч он финишировал 8-м, в темпо 16-м, в элиминейшн — 11-м. В общем зачете по итогам четырех видов Миралиев разместился на 13-м месте. Первое место в омниуме завоевал француз Бенжамин Тома.
Артем Захаров соревновался в индивидуальной гонке преследования и занял 23 место. Лидером в этой дисциплине стал австралиец Джордан Керби.
Никита Панасенко занял 11 место в гонке по очкам. Наибольшее количество очков удалось набрать австралийцу Кэмерону Мейеру.
Отмечается, что нынешний год станет насыщенным для сборной Казахстана по велоспорту на треке. Помимо чемпионата мира, спортсмены с начала года уже выступили на чемпионате Азии и двух Кубках мира. Еще одним важным стартом этого года станут Азиатские игры в закрытых помещениях в Ашхабаде.
Источник: cycling.kz.
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