Казахстанцы приняли участие на чемпионате мира по велоспорту на треке

Сообщается, что в составе сборной Казахстана выступали Роберт Гайнеев, Артем Захаров, Султанмурат Миралиев и Никита Панасенко.

Роберт Гайнеев, как и планировалось, ехал в гонке скрэтч и пришел к финишу 16-м. Титул чемпиона мира в скрэтче получил поляк Адриан Теклински.

В омниуме выступал Султманмурат Миралиев. В первом виде в гонке скрэтч он финишировал 8-м, в темпо 16-м, в элиминейшн — 11-м. В общем зачете по итогам четырех видов Миралиев разместился на 13-м месте. Первое место в омниуме завоевал француз Бенжамин Тома.

Артем Захаров соревновался в индивидуальной гонке преследования и занял 23 место. Лидером в этой дисциплине стал австралиец Джордан Керби.

Никита Панасенко занял 11 место в гонке по очкам. Наибольшее количество очков удалось набрать австралийцу Кэмерону Мейеру.

Отмечается, что нынешний год станет насыщенным для сборной Казахстана по велоспорту на треке. Помимо чемпионата мира, спортсмены с начала года уже выступили на чемпионате Азии и двух Кубках мира. Еще одним важным стартом этого года станут Азиатские игры в закрытых помещениях в Ашхабаде.

Источник: cycling.kz.