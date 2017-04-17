Президент ФВСР Екимов представлен попечительскому совету

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Членам попечительского совета был представлен новый президент ФВСР Вячеслав Екимов, сменивший в декабре 2016 г. на этом посту Игоря Макарова. «К Олимпийским играм в Токио необходимо готовиться уже сейчас, — сказал Игорь Макаров, представляя своего преемника. — И Вячеслав Екимов, обладая уникальным опытом и являясь авторитетной и узнаваемой фигурой, как в нашей стране, так и во всем мире, безусловно, с нашей поддержкой, может привести российский велоспорт к новым успехам».

В свою очередь Вячеслав Екимов в своем докладе поблагодарил членов попечительского совета за внесенный весомый вклад в развитие российского велоспорта, а также рассказал о планах подготовки к Олимпийским играм в Токио: «На Олимпиаде 2020 года запланировано увеличение количества комплектов медалей, разыгрываемых в дисциплинах велоспорта, с 18 до 20, и подана заявка велоспорта дополнительно на 2 медали. В связи с этим ещё более возрастает ответственность отечественного велоспорта за общекомандный зачет».

Кроме того, члены попечительского совета утвердили финансовый план ФВСР на 2017 г. и основные принципы развития велосипедного спорта в стране в предстоящем олимпийском цикле в преддверии летних Олимпийских игр 2020 г. в Токио.

В завершение заседания глава попечительского совета Сергей Чемезов рекомендовал организациям, представители которых входят в состав попечительского совета, оказать федерации велоспорта России финансовую помощь для реализации ее программ в рамках утвержденного финансового плана ФВСР на 2017 год.