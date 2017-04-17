Североказахстанские велосипедисты стали лучшими на соревнованиях в Таиланде

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В течение 6 дней веломногодневки спортсмены преодолели 944 км.

«Мастер спорта международного класса Евгений Гидич, выиграв первый этап гонки и завоевав желтую майку лидера, сумел сохранить свое преимущество до конца соревнований. С результатом 21 час 09 минут 06 секунд Евгений занял первую строчку в генеральной квалификации, на 2 секунды опередив спортсмена из Китая», — рассказала пресс-секретарь Анна Пенькова.

Воспитанники СДЮСШОР по велосипедному спорту завоевали две медали на чемпионате страны по маунтинбайку в Марафоне среди юниоров. Соревнования проходили в Таразе. Мастер спорта Александр Семенов прошел сложнейшую трассу за 1 час 17 минут, почти на две минуты опередив Дениса Сергиенко из Алматинской области. Североказахстанец Никита Кабачек финишировал третьим. Впереди у спортсменов выступление на Молодежных играх, которые пройдут в конце апреля в Петропавловске.

Петропавловцы Аспан Жукенов и Вадим Галеев заняли первое и второе места, соответственно, в групповой гонке на 100 км на республиканской велогонке среди мужчин, посвященной памяти капитана полиции Халы? ?а?арманы Газиза Байтасова в Таразе.