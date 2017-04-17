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17 апреля 2017, 10:01 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Глава UCI Куксон приветствует решение о возобновлении проведения «Пяти колец Москвы»

ГОНКОНГ, 17 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Брайан Куксон заявил агентству «Р-Спорт», что приветствует решение о возвращении в календарь международной многодневки «Пять колец Москвы».

«Пять колец Москвы» была отменена в 2016 году, но в 2017 году снова пройдет по дорогам Москвы с 5 по 9 мая.

«Мы приветствуем это решение. Желаю успеха федерации в проведении гонки на хорошем уровне», — сказал Куксон корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Также Куксон ответил на вопрос, может ли Россия принять в ближайшее время какие-либо соревнования на международном уровне по велоспорту, в частности трековые. «Если будет больше соревнований в России, я буду только рад», — отметил глава UCI.
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