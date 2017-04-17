Глава UCI Куксон приветствует решение о возобновлении проведения «Пяти колец Москвы»
ГОНКОНГ, 17 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Брайан Куксон заявил агентству «Р-Спорт», что приветствует решение о возвращении в календарь международной многодневки «Пять колец Москвы».
«Пять колец Москвы» была отменена в 2016 году, но в 2017 году снова пройдет по дорогам Москвы с 5 по 9 мая.
«Мы приветствуем это решение. Желаю успеха федерации в проведении гонки на хорошем уровне», — сказал Куксон корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Также Куксон ответил на вопрос, может ли Россия принять в ближайшее время
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