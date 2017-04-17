Жильбер поднялся на вторую строчку в рейтинге Мирового тура UCI, Закарин — 28-й
Бельгиец Филипп Жильбер из команды
Quick-Step Floors, ставший победителем велогонки «Амстел Голд Рейс», поднялся на вторую строчку в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов.
В его активе 1670 очков. Лидирует ещё один представитель Бельгии Грег ван Авермат из команды BMC Racing (2458). На третьей позиции поляк Михал Квятковски из Sky (1256). Лучший из россиян, Ильнур Закарин из
В командном зачёте лидирует бельгийская
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