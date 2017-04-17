Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29450651/
17 апреля 2017, 9:47 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Жильбер поднялся на вторую строчку в рейтинге Мирового тура UCI, Закарин — 28-й

Бельгиец Филипп Жильбер из команды Quick-Step Floors, ставший победителем велогонки «Амстел Голд Рейс», поднялся на вторую строчку в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов.

В его активе 1670 очков. Лидирует ещё один представитель Бельгии Грег ван Авермат из команды BMC Racing (2458). На третьей позиции поляк Михал Квятковски из Sky (1256). Лучший из россиян, Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin, опустился на 28-ю строчку.

В командном зачёте лидирует бельгийская Quick-Step Floors (6362), на втором месте — американская BMC Racing (4684), на третьем — австралийская Orica-Scott (3742).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Екимов: Достигнута договоренность о проведении «Арктической гонки Норвегии» в России

ГОНКОНГ, 17 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Стороны достигли договоренности о проведении «Арктической гонки Норвегии» на территории России, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!