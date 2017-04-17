Велогонщица Войнова заявила, что ЧМ в Гонконге был одним из самых тяжелых для нее

Чемпионат мира проходил в Гонконге с 12 по 16 апреля. Войнова вместе с Дарьей Шмелевой завоевала золото в командном спринте на этом турнире и стала третьей в гите на 500 м.

«На самом деле этот чемпионат мира был одним из самых тяжелых для меня, еще предстоит все проанализировать. С января я тренируюсь по новой методике, организм перестраивается, и сейчас не время делать выводы Я не ждала от себя оптимальной формы здесь и кучи золотых медалей», — сказала Войнова корреспонденту «Р-Спорт».

Войнова отметила, что в ближайшем будущем намерена отказаться от выступления в гите на ключевых стартах. «Раньше были цели и планы на этот вид, я побеждала на чемпионатах мира и Европы в гите, стала обладательницей рекорда мира. Эта дистанция помогла мне для подготовки к другим дисциплинам — в современном спринте недостаточно только взрывной силы, нужна еще и скоростная выносливость. Хочется сконцентрироваться на олимпийских видах программы и готовить их к ключевым соревнованиям», — добавила она.

Войнова готовилась к чемпионату мира в Гонконге с мужской группой спринтеров.

«Специальных наработок пока к индивидуальному спринту и кейрину перед этим чемпионатом мира не было, пока нужно, чтобы организм перестроился. А так то, что я тренируюсь в коллективе сильнейших спринтеров, дает мне очень много. Немного скучаю по женскому обществу, женским разговорам. А если серьезно, от ребят можно взять очень много для своей подготовки, они опытные, грамотные, у меня идет постоянное накопление информации, и я уверена, что она мне очень поможет для профессионального роста», — подчеркнула она.