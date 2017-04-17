Екимов: Достигнута договоренность о проведении «Арктической гонки Норвегии» в России

«Арктическая гонка Норвегии» проводится с 2013 года. Ее победителями становились норвежец Тор Хусховд, голландец Стевен Крёйсвейк, эстонец Рейн Таарамяэ, выступающий за Katusha-Alpecin, а также итальянец Джанни Москон. В 2015 году призером «Арктической гонки Норвегии» стал российский велогонщик Ильнур Закарин.

«Договоренность уже достигнута, вышестоящие структуры также подписали соответствующие документы, так что теперь следующий шаг — работа с регионом по организации гонки», — сказал Екимов корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Ранее директор велогонки Кнут-Эйрик Дибдал сообщил агентству «Р-Спорт» после презентации маршрута на 2017 год, где не оказалось российских этапов, что оргкомитет не отказывается от идеи включить их в гонку.

Планируется, что на территории России этапы можно будет провести уже в 2018 году.