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17 апреля 2017, 8:52 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Екимов: Достигнута договоренность о проведении «Арктической гонки Норвегии» в России

ГОНКОНГ, 17 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Стороны достигли договоренности о проведении «Арктической гонки Норвегии» на территории России, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

«Арктическая гонка Норвегии» проводится с 2013 года. Ее победителями становились норвежец Тор Хусховд, голландец Стевен Крёйсвейк, эстонец Рейн Таарамяэ, выступающий за Katusha-Alpecin, а также итальянец Джанни Москон. В 2015 году призером «Арктической гонки Норвегии» стал российский велогонщик Ильнур Закарин.

«Договоренность уже достигнута, вышестоящие структуры также подписали соответствующие документы, так что теперь следующий шаг — работа с регионом по организации гонки», — сказал Екимов корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Ранее директор велогонки Кнут-Эйрик Дибдал сообщил агентству «Р-Спорт» после презентации маршрута на 2017 год, где не оказалось российских этапов, что оргкомитет не отказывается от идеи включить их в гонку.

Планируется, что на территории России этапы можно будет провести уже в 2018 году.
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