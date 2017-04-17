Екимов: Достигнута договоренность о проведении «Арктической гонки Норвегии» в России
ГОНКОНГ, 17 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Стороны достигли договоренности о проведении «Арктической гонки Норвегии» на территории России, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.
«Арктическая гонка Норвегии» проводится с 2013 года. Ее победителями становились норвежец Тор Хусховд, голландец Стевен Крёйсвейк, эстонец Рейн Таарамяэ, выступающий за
«Договоренность уже достигнута, вышестоящие структуры также подписали соответствующие документы, так что теперь следующий шаг — работа с регионом по организации гонки», — сказал Екимов корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Ранее директор велогонки
Планируется, что на территории России этапы можно будет провести уже в 2018 году.
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