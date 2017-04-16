Жильбер поднялся на 2-е место в рейтинге Мирового тура UCI после «Амстел Голд Рейс»

Жильбер одержал победу в воскресной гонке в Нидерландах. Теперь бельгиец имеет в активе 1670 очков и занимает второе место. Лидером в рейтинге остается еще один представитель Бельгии Грег ван Авермат из команды BMC Racing (2458 очков). На третью строчку поднялся поляк Михал Квятковский из Sky (1256), который на «Амстел Голд Рейс» стал вторым. Лучшим из россиян остается велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин (440), опустившийся с 24-го на 28-е место.

В командном зачете лидирует бельгийская Quick-Step Floors (6362), на втором месте идет американская BMC Racing (4684), на третьем — австралийская Orica-Scott (3742).

В мировом рейтинге, версия которого в последний раз обновлялась 9 апреля, на первое место поднялся ван Авермат (4852,25). Он сместил на вторую строчку словака Петера Сагана из Bora-Hansgrohe (4659). Замыкает тройку лучших испанец Алехандро Вальверде из Movistar (4062).

Рейтинг наций возглавляет Бельгия (14986,65), следом идут Испания (12740,75) и Франция (12673). Россия (3201) — на 18-й строчке.