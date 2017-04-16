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16 апреля 2017, 19:54 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Вальгрен — 35-й по итогам «Амстел Голд Рейс»

Сегодня прошла однодневная гонка по дорогам Нидерландов «Амстел Голд Рейс».

Сегодня прошла однодневная гонка по дорогам Нидерландов <span class=error>Амстел</span> <span class=error>Голд</span> Рейс. Увеличить
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Победителем гонки стал бельгиец Филипп Жильбер из команды «Quick-Step Floors», вторым финишировал поляк Михал Квятковский из «Sky», третьим стал швейцарец Микаэль Альбазини из «Orica-Scott».

Лучший результат в «Астане» показал Михаэль Вальгрен, финишировавший 35-м, Якоб Фульсанг стал 52-м, Никита Стальнов — 116-м, Оскар Гатто, Андрей Гривко, Лоуренс де Вриз, Алексей Луценко и Матти Брешель не смогли добратся до финиша гонки.

«Амстел Голд Рейс».
Maastricht — Berg en Terblijt. 261 километр

1. Филипп Жильбер (Бельгия, «Quick-Step Floors») — 6:31:40
2. Михал Квятковский (Польша, «Sky»)
3. Микаэль Альбазини (Швейцария, «Orica-Scott») — +0:10

35. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +1:11
52. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») — +4:05
116. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +12:11.

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