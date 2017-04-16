Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29445014/
16 апреля 2017, 13:55 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Фогель выступит на трековых турнирах в Москве и Туле

ГОНКОНГ, 16 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратная олимпийская чемпионка Кристина Фогель сообщила агентству «Р-Спорт», что выступит на международных соревнованиях по велоспорту на треке в России в мае.

Лидер сборной Германии Фогель завоевала два золота на чемпионате мира в Гонконге и бронзу в командном сприте.

«В мае я собираюсь приехать в Россию и выступить в Москве, на “Мемориале Лесникова”, и в Туле», — сказала Фогель корреспонденту «Р-Спорт».

Фогель отметила, что нынешний год особенный для немецкого велоспорта, так как в Дюссельдорфе 1 июля стартует «Тур де Франс». «Я не знаю, получится ли у меня быть там. Три года назад, кажется, я была в Париже во время последнего этапа, и это было круто. Если любишь велоспорт, хоть раз в жизни стоит это увидеть. Ну, и у нас много хороших гонщиков на шоссе. Опять же, Марсель Киттель из Арнштадта, а я из Эрфурта, еще же есть Джон Дегенкольб, Андре Грайпель, у нас много хороших спринтеров в Германии», — добавила она.

«Прямо сейчас я стараюсь чувствовать себя немного свободнее в гонках, сфокусированной, но не позволяю себе какого-то эмоционального прессинга в гонках. Впереди три года до Олимпиады, каждый из которых будет все тяжелее и тяжелее этого. Цель — Токио, и хотелось бы выиграть там золото в кейрине, а сейчас стоит немного передохнуть, расслабиться, восстановиться, насладиться летом, выступить на чемпионате Европы», — подчеркнула Фогель.

«Гран-При Тулы» пройдет 22—23 мая, а «Мемориал Лесникова» состоится в Москве 26—28 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Мутко надеется, что велогонщик Дмитриев сохранит хорошую форму до ОИ-2020

Мутко надеется, что велогонщик Дмитриев сохранит хорошую форму до ОИ-2020

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что чемпион мира по велоспорту на треке Денис Дмитриев сможет сохранить хорошую форму до Олимпийских игр 2020 года. Об этом Мутко сказал ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина