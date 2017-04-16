Двукратная олимпийская чемпионка Фогель выступит на трековых турнирах в Москве и Туле
ГОНКОНГ, 16 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратная олимпийская чемпионка Кристина Фогель сообщила агентству «Р-Спорт», что выступит на международных соревнованиях по велоспорту на треке в России в мае.
Лидер сборной Германии Фогель завоевала два золота на чемпионате мира в Гонконге и бронзу в командном сприте.
«В мае я собираюсь приехать в Россию и выступить в Москве, на “Мемориале Лесникова”, и в Туле», — сказала Фогель корреспонденту «Р-Спорт».
Фогель отметила, что нынешний год особенный для немецкого велоспорта, так как в Дюссельдорфе 1 июля стартует «Тур де Франс». «Я не знаю, получится ли у меня быть там. Три года назад, кажется, я была в Париже во время последнего этапа, и это было круто. Если любишь велоспорт, хоть раз в жизни стоит это увидеть. Ну, и у нас много хороших гонщиков на шоссе. Опять же, Марсель Киттель из Арнштадта, а я из Эрфурта, еще же есть Джон Дегенкольб, Андре Грайпель, у нас много хороших спринтеров в Германии», — добавила она.
«Прямо сейчас я стараюсь чувствовать себя немного свободнее в гонках, сфокусированной, но не позволяю себе
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