Двукратная олимпийская чемпионка Фогель выступит на трековых турнирах в Москве и Туле

Лидер сборной Германии Фогель завоевала два золота на чемпионате мира в Гонконге и бронзу в командном сприте.

«В мае я собираюсь приехать в Россию и выступить в Москве, на “Мемориале Лесникова”, и в Туле», — сказала Фогель корреспонденту «Р-Спорт».

Фогель отметила, что нынешний год особенный для немецкого велоспорта, так как в Дюссельдорфе 1 июля стартует «Тур де Франс». «Я не знаю, получится ли у меня быть там. Три года назад, кажется, я была в Париже во время последнего этапа, и это было круто. Если любишь велоспорт, хоть раз в жизни стоит это увидеть. Ну, и у нас много хороших гонщиков на шоссе. Опять же, Марсель Киттель из Арнштадта, а я из Эрфурта, еще же есть Джон Дегенкольб, Андре Грайпель, у нас много хороших спринтеров в Германии», — добавила она.

«Прямо сейчас я стараюсь чувствовать себя немного свободнее в гонках, сфокусированной, но не позволяю себе какого-то эмоционального прессинга в гонках. Впереди три года до Олимпиады, каждый из которых будет все тяжелее и тяжелее этого. Цель — Токио, и хотелось бы выиграть там золото в кейрине, а сейчас стоит немного передохнуть, расслабиться, восстановиться, насладиться летом, выступить на чемпионате Европы», — подчеркнула Фогель.