Мутко надеется, что велогонщик Дмитриев сохранит хорошую форму до ОИ-2020
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что чемпион мира по велоспорту на треке Денис Дмитриев сможет сохранить хорошую форму до Олимпийских игр 2020 года. Об этом Мутко сказал ТАСС.
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31-летний Дмитриев в субботу выиграл спринт на чемпионате мира, который в воскресенье завершился в Гонконге. Это золото стало первым в карьере Дмитриева на мировых первенствах.
«Я рад за Дениса, это талантливый спортсмен. Он все время был рядом с высшей ступенью на пьедестале, а сейчас, наконец, выиграл. Надеюсь, он будет соревноваться до Олимпиады в Токио», — сказал Мутко.
Также на чемпионате мира в Гонконге успешно выступили россиянки: Дарья Шмелева и Анастасия Войнова первенствовали в командном спринте. Шмелева также завоевала золото в гите, а Войнова в этой же дисциплине стала третьей.
«Наши девочки — просто молодцы. Очень приятно, что они выступили так успешно. Дарья Шмелева сначала в гите выиграла, а потом и вместе с Настей (Войновой). Это очень серьезные достижения. Поздравляю их и Дениса с победами», — сказал Мутко.
Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата мира по велоспорту на треке 2017 года. Россияне в Гонконге показали лучший результат на чемпионатах мира с 2003 года, тогда у российской команды было четыре золота и две бронзы.
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