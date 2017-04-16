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Такой результат является вторым для национальной команды в истории трековых мировых первенств — лучше россияне выступили только в 2003 году, когда завоевали четыре золота и две бронзы.

Первую победу для российской команды на турнире принесли Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, которые первенствовали в командном спринте и повторили успех чемпионата мира 2016 года в Лондоне. На финише россиянки опередили австралиек Карли Маккалох и Стефани Мортон.

По словам главы Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслава Екимова, успех Войновой и Шмелевой говорит о том, что спортсменки и на Играх-2020 в Токио могут претендовать на самые высокие места. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянки в этой дисциплине дошли до финала, где уступили китаянкам и довольствовались серебром.

По словам Екимова, в Гонконге Войнова и Шмелева показали настоящий чемпионский характер. Также он отметил, что спортсменки экспериментировали с тактикой, пытаясь удивить соперниц новыми задумками.

Долгожданное золото Дмитриева

После первого места в командном спринте Шмелева и Войнова вышли на старт в гите. Гит не является олимпийской дисциплиной, медали в данном виде программы не разыгрываются на Олимпиадах с 2008 года. В гите спортсменки соревнуются на дистанции 500 м, для победы нужно показать лучшее время.

В финале 22-летняя Шмелева завоевала вторую золотую медаль чемпионата мира 2017 года, победив немку Мириам Вельте. 24-летняя Войнова по итогам заездов за бронзу стала третьей. Для Шмелевой золото в гите стало первым, завоеванным в личных гонках на мировых первенствах.

Долгожданную победу в индивидуальном спринте одержал 31-летний Денис Дмитриев. Являясь трехкратным чемпионом Европы в этой дисциплине, на чемпионатах мира с 2013 года российский велогонщик неизменно оказывался на пьедестале почета, но никак не мог выиграть, завоевав два серебра и две бронзы. На Олимпиаде 2016 года россиянин также стал третьим. Наконец, на треке в Гонконге Дмитриев смог победить, опередив в двух финальных заездах голландца Гарри Лаврейсена.

«Успех российских велогонщиков был закономерен»

Глава ФВСР Екимов, подводя итоги чемпионата мира специально для ТАСС, отметил закономерность показанных велогонщиками национальной команды результатов. «Успехи наших велосипедистов закономерны, они долго к этому шли, а не то, что они родились и сразу показали такие результаты. Естественно, после каждого серебра или бронзы спортсмен становился только злее, он учитывает прошлые ошибки, чтобы не допустить их в будущем. Дмитриев давно заслужил золото, а у наших девчонок давно сложилась доминанта, поэтому достигнутый успех ожидаем и не является сюрпризом», — отметил Екимов.

По словам собеседника агентства, федерация уже озаботилась подготовкой спортсменов к Олимпийским играм 2020 года. «Это наш золотой генофонд, и, естественно, мы всегда ждем от них таких ярких выступлений. Этих ребят надо вести к Олимпиаде в Токио, о которой мы думаем уже давно, в них вкладываться максимально всеми своими ресурсами, поэтому работы предстоит много», — резюмировал Екимов.

Российские трековики попробуют улучшить результаты на чемпионате мира 2018 года, который примет голландский Апелдорн.