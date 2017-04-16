Ковпанец: Российские велогонщицы ставят задачу прибавить в спринте и кейрине к ОИ

Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева на чемпионате мира в Гонконге защитили титул выигранный год назад в командном спринте. Шмелева также победила в гите, а Войнова стала третьей на «пятисотке».

«В спринте порадовали результатами, но мы ставим себе задачу, чтобы в этом олимпийском цикле у нас был прогресс и в других спринтерских видах, не только в гите и в командном спринте у женщин, но и в индивидуальном спринте, и в кейрине. Настя Войнова уже попала в топ-8 в спринте, но для дальнейшего прогресса, конечно, нужно время», — сказал Ковпанец корреспонденту «Р-Спорт».

«У мужчин, конечно, нужно прибавить в командном спринте. Определенные надежды у нас есть на получение российского гражданства (австралийцем) Шейном Перкинсом, но нужно проверять молодежь, первого и третьего круга недостаточно, нужен хороший второй круг для того, чтобы быть на пьедестале», — добавил он.

Российские темповики остались без медалей чемпионата мира и пропустили старт во многих неолимпийских дисциплинах. «Многие не обращали внимание на то, что нужно зарабатывать очки для выступления на чемпионате мира. Мы исправим эти ошибки, будем зарабатывать рейтинговые очки, в том числе у себя на соревнованиях в Москве и Туле», — подчеркнул тренер.

«В командной гонке выехали из четырех минут в первом заезде, небольшой шаг вперед сделали, но это 7−8 секунд от мирового рекорда. Обидно было, что без финала остался Александр Евтушенко, он ехал в квалификации индивидуальную гонку третьим, и не было ориентиров по результатам лидеров, которые в финале ехали тише. На этом чемпионате мира в темповых видах, конечно, сильнее всех были австралийцы», — резюмировал Ковпанец.