В добрый путь, Apple Team!

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Старт велопробега был назначен на 9 утра. Несмотря на пасмурное небо, площадка перед полифункциональным комплексом «Нурлы Тау» воскресным утром была заполнена желающими принять участие в первом велособытии сезона в Алматы.

Маршрут предполагал преодоление 9 км от «Нурлы Тау» до «Парка имени первого президента РК». Перед стартом все участники получили специальные номерки, с помощью которых на финише определились победители ценных призов, главным из которых был электровелосипед.

После финиша, на торжественной церемонии презентации велокоманды Apple Team, любителей и профессионалов приветствовал олимпийский чемпион 1980 года Жаксылык Ушкемпиров.

— Нам всем необходимо расти, в том числе духовно. Если не будет духовного богатства, у нас не будет будущего. Вы наша молодежь. Будущее нашего Казахстана в ваших руках. У нас в стране спорт постоянно развивается. Сколько строится спортивных арен, создаются условия для занятия спортом. Все это благодаря единству нашего народа, мирному небу над головой. Занимайтесь спортом, любите спорт, учитесь хорошо и добивайтесь самых высоких целей! — призвал всех прославленный борец.

Серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ислам Байрамуков не новичок в таких мероприятиях.

— Я уже во второй раз принимаю участие в велопробегах. В прошлом году также участвовал в открытии сезона. Ощущения самые наилучшие, устроил себе кардиотренировку. Сначала отстал, «засиделся» на старте из-за организационных вопросов, пришлось догонять. Сам себе «устроил зарубу» на трассе, выбрал соперников и до финиша мы с ними «резались» (смеется). Это прекрасная пропаганда здорового образа жизни. Не секрет, что воздух в нашем городе загрязнен, много автотранспорта. Таким образом, мы вносим свою лепту и пропаганду в очищение воздушного бассейна Алматы. К тому же это отличный заряд энергии на всю рабочую неделю. Всех жителей нашего города призываю быть соучастниками такого замечательного процесса. Это ведь хороший воспитательный процесс. Нужно побольше таких мероприятий.

Прославленный боксер, олимпийский чемпион 2000 года и бронзовый призер Олимпиады 1996 года Ермахан Ибраимов — неизменный участник велопробегов.

— Сколько было таких стартов, ни одного стараюсь не пропускать. Всегда приезжаю, участвую и дальше по делам уезжаю. Например, сегодня у меня есть срочные дела в Астане, но я отложил их на вторую половину дня, прокатился здесь, и после обеда вылетаю в Астану. Это ведь наш долг, прививать молодежи любовь к спорту, подавать им личный пример.

Казхстанская фигуристка Айза Мамбекова, едва прилетев на родину, также села на велосипед, а после поделилась своими впечатлениями и дальнейшими планами:

— Я первый раз принимаю участие в велопробеге и мне очень понравилось. У нас закончился сезон. Мы вернулись из Тайваня, где проходил чемпионат мира среди юниоров, скоро начнутся сборы, тренировки. Пару месяцев будем в стране.

— В целом прошедший сезон был для вас насыщенным. Как его оцениваете для себя?

— Сезон был очень хорошим. Приняли участие в Универсиаде, Азиаде, в чемпионате мира среди юниоров и все в первый раз для меня. Теперь в следующем году зимняя Олимпиада. Благодаря Элизабет Турсынбаевой у нашей страны две путевки в женском одиночном разряде. Буду бороться за вторую путевку.

После торжественной презентации первой алматинской профессиональной велокоманды континентального уровня, менеджер Apple Team Евгений Яковлев дал развернутый комментарий корреспонденту Prosports.kz.

— Впервые в нашем мегаполисе создана велокоманда, которая будет представлять наш город и страну на престижных международных соревнованиях. Надеемся, что наша команда станет флагманом города и даст импульс развитию профессионального велоспорта среди подрастающего поколения.

Вначале у нас был велоклуб Алматы, и мы выступали только на казахстанской арене. И когда наши спортсмены добивались успехов, их привлекали в другие команды. В прошлом году в составе команды Astana City 6 человек было из нашего города. На «Туре Алматы» наши ребята регулярно едут за сборную Казахстана. Но об этом мало кто знал. В Astana Pro Team есть наш спортсмен Никита Стальнов. Это наш парень, из Алматы. В Astana City на данный момент 4 наших гонщика. Два гонщика из Алматы сейчас «гоняет» за команду из Китая, еще двое за тайваньскую и иранскую команды. Раньше у нас не было своей континентальной команды, и ребята были вынуждены уходить, чтобы расти дальше. После побед в Казахстане им ведь нужны победы на международной арене. Но сейчас нашлись люди, которые помогли нам собрать команду, дали толчок. Спортсмены у нас есть. Думаю, в следующем году наша команда будет никак не слабей чем Vino4ever и Astana City. Мы можем своими силами, не привлекая никого, добиваться достойных результатов.

В международных стартах мы примем участие со следующего года. Но в «Туре Алматы-2017» выступим хорошим, боевым составом. Те, ребята, которые сейчас в Тайване, Иране и Китае вернутся к нам. В этом году хотим выступить в Азии под флагом Казахстана, но этой командой.

Есть также планы создать команды по маунтинбайку. Наши ребята хорошо катаются и на шоссе и по горам. Одним словом, цели у нас серьезные.

Фото Олега Спивака