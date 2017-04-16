В добрый путь, Apple Team!
16 апреля в г. Алматы состоялось открытие велосипедного сезона-2017, на котором была презентована новая казахстанская команда континентального уровня Apple Team.
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Старт велопробега был назначен на 9 утра. Несмотря на пасмурное небо, площадка перед полифункциональным комплексом «Нурлы Тау» воскресным утром была заполнена желающими принять участие в первом велособытии сезона в Алматы.
Маршрут предполагал преодоление 9 км от «Нурлы Тау» до «Парка имени первого президента РК». Перед стартом все участники получили специальные номерки, с помощью которых на финише определились победители ценных призов, главным из которых был электровелосипед.
После финиша, на торжественной церемонии презентации велокоманды Apple Team, любителей и профессионалов приветствовал олимпийский чемпион 1980 года Жаксылык Ушкемпиров.
— Нам всем необходимо расти, в том числе духовно. Если не будет духовного богатства, у нас не будет будущего. Вы наша молодежь. Будущее нашего Казахстана в ваших руках. У нас в стране спорт постоянно развивается. Сколько строится спортивных арен, создаются условия для занятия спортом. Все это благодаря единству нашего народа, мирному небу над головой. Занимайтесь спортом, любите спорт, учитесь хорошо и добивайтесь самых высоких целей! — призвал всех прославленный борец.
Серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ислам Байрамуков не новичок в таких мероприятиях.
— Я уже во второй раз принимаю участие в велопробегах. В прошлом году также участвовал в открытии сезона. Ощущения самые наилучшие, устроил себе кардиотренировку. Сначала отстал, «засиделся» на старте
Прославленный боксер, олимпийский чемпион 2000 года и бронзовый призер Олимпиады 1996 года Ермахан Ибраимов — неизменный участник велопробегов.
— Сколько было таких стартов, ни одного стараюсь не пропускать. Всегда приезжаю, участвую и дальше по делам уезжаю. Например, сегодня у меня есть срочные дела в Астане, но я отложил их на вторую половину дня, прокатился здесь, и после обеда вылетаю в Астану. Это ведь наш долг, прививать молодежи любовь к спорту, подавать им личный пример.
Казхстанская фигуристка Айза Мамбекова, едва прилетев на родину, также села на велосипед, а после поделилась своими впечатлениями и дальнейшими планами:
— Я первый раз принимаю участие в велопробеге и мне очень понравилось. У нас закончился сезон. Мы вернулись из Тайваня, где проходил чемпионат мира среди юниоров, скоро начнутся сборы, тренировки. Пару месяцев будем в стране.
— В целом прошедший сезон был для вас насыщенным. Как его оцениваете для себя?
— Сезон был очень хорошим. Приняли участие в Универсиаде, Азиаде, в чемпионате мира среди юниоров и все в первый раз для меня. Теперь в следующем году зимняя Олимпиада. Благодаря Элизабет Турсынбаевой у нашей страны две путевки в женском одиночном разряде. Буду бороться за вторую путевку.
После торжественной презентации первой алматинской профессиональной велокоманды континентального уровня, менеджер Apple Team Евгений Яковлев дал развернутый комментарий корреспонденту Prosports.kz.
— Впервые в нашем мегаполисе создана велокоманда, которая будет представлять наш город и страну на престижных международных соревнованиях. Надеемся, что наша команда станет флагманом города и даст импульс развитию профессионального велоспорта среди подрастающего поколения.
Вначале у нас был велоклуб Алматы, и мы выступали только на казахстанской арене. И когда наши спортсмены добивались успехов, их привлекали в другие команды. В прошлом году в составе команды Astana City 6 человек было из нашего города. На «Туре Алматы» наши ребята регулярно едут за сборную Казахстана. Но об этом мало кто знал. В Astana Pro Team есть наш спортсмен Никита Стальнов. Это наш парень, из Алматы. В Astana City на данный момент 4 наших гонщика. Два гонщика из Алматы сейчас «гоняет» за команду из Китая, еще двое за тайваньскую и иранскую команды. Раньше у нас не было своей континентальной команды, и ребята были вынуждены уходить, чтобы расти дальше. После побед в Казахстане им ведь нужны победы на международной арене. Но сейчас нашлись люди, которые помогли нам собрать команду, дали толчок. Спортсмены у нас есть. Думаю, в следующем году наша команда будет никак не слабей чем Vino4ever и Astana City. Мы можем своими силами, не привлекая никого, добиваться достойных результатов.
В международных стартах мы примем участие со следующего года. Но в «Туре Алматы-2017» выступим хорошим, боевым составом. Те, ребята, которые сейчас в Тайване, Иране и Китае вернутся к нам. В этом году хотим выступить в Азии под флагом Казахстана, но этой командой.
Есть также планы создать команды по маунтинбайку. Наши ребята хорошо катаются и на шоссе и по горам. Одним словом, цели у нас серьезные.
Фото Олега Спивака
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