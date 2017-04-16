Французы Кнески и Тома завоевали золото чемпионата мира по велоспорту в мэдисоне
ГОНКОНГ, 16 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Французские велогонщики Морган Кнески и Бенжамин Тома победили в мэдисоне на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.
Вторыми стали австралийцы Кэмерон Мэйер и Каллум Скотсон, третьими — бельгийцы Морено Де Паув и Кенни Де Кетеле. Российские велогонщики не принимали участие в соревнованиях.
Мэдисон был последней дисциплиной, в которой разыгрывались медали чемпионата мира в Гонконге.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter