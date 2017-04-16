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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29444459/
16 апреля 2017, 12:15 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Французы Кнески и Тома завоевали золото чемпионата мира по велоспорту в мэдисоне

ГОНКОНГ, 16 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Французские велогонщики Морган Кнески и Бенжамин Тома победили в мэдисоне на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.

Вторыми стали австралийцы Кэмерон Мэйер и Каллум Скотсон, третьими — бельгийцы Морено Де Паув и Кенни Де Кетеле. Российские велогонщики не принимали участие в соревнованиях.

Мэдисон был последней дисциплиной, в которой разыгрывались медали чемпионата мира в Гонконге.
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