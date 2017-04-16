Французский велогонщик Первис выиграл гит на ЧМ в Гонконге, Васюхно — 8-й
ГОНКОНГ, 16 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Французский велогонщик Франсуа Первис выиграл чемпионат мира по велоспорту на треке в гите на 1000 м.
Первис проехал дистанцию за 1 минуту 00,714 секунды. Второе место поделили чех Томаш Бабек и француз Квентин Лафарже (оба — 1.01,048 секунды).
Россиянин Александр Васюхно занял восьмое место (1.01,773 секунды).
Чемпионат мира по велоспорту на треке проходит в Гонконге и завершится 16 апреля.
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