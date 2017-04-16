Велогонщица Фогель выиграла кейрин на чемпионате мира в Гонконге, Войнова — 8-я
ГОНКОНГ, 16 апр —
Р-Спорт. Немецкая велогонщица Кристина Фогель победила в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.
Фогель опередила на финише колумбийку Марту Байону и бельгийку Ники Дегренделе, которые финишировали второй и третьей соответственно.
Лучшей из россиянок стала Анастасия Войнова, занявшая 8-е место. Татьяна Киселева не сумела пробиться во второй круг соревнований.
Чемпионат мира по велоспорту на треке завершится 16 апреля.
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