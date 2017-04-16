Британка Баркер выиграла гонку по очкам на чемпионате мира в Гонконге, Бадыкова — 8-я
ГОНКОНГ, 16 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Британская велогонщица Элинор Баркер выиграла в гонке по очкам на проходящем в Гонконге чемпионате мира по велоспорту на треке.
Баркер набрала 59 очков. Второй стала американка Сара Хаммер (51), третьей — голландка Кирстен Вилд (35). Россиянка Гульназ Бадыкова — восьмая (7).
Чемпионат мира по велоспорту на треке завершится 16 апреля.
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