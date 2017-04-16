Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29443730/
16 апреля 2017, 9:56 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2018 году пройдет в нидерландском Апелдорне

ГОНКОНГ, 16 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2018 году состоится в голландском Апелдорне, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Решение было подтверждено по ходу чемпионата мира, который проходит в эти дни в Гонконге.

Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2018 году пройдет в Апелдорне с 28 февраля по 4 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина