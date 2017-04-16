Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2018 году пройдет в нидерландском Апелдорне
ГОНКОНГ, 16 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2018 году состоится в голландском Апелдорне, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).
Решение было подтверждено по ходу чемпионата мира, который проходит в эти дни в Гонконге.
Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2018 году пройдет в Апелдорне с 28 февраля по 4 марта.
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