Васюхно квалифицировался в финал гита на ЧМ, Войнова — во 2-й круг кейрина
ГОНКОНГ, 16 апр —
Р-Спорт. Российский велогонщик Александр Васюхно квалифицировался в финал гита на 1000 м на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.
Васюхно занял 5-е место в квалификации с результатом 1 минута 01,171 секунды. Еще один россиянин Александр Дубченко стал 14-м и остался вне финала (1.01,897).
Анастасия Войнова прошла во второй круг кейрина через заезд надежды, Татьяна Киселева выбыла из борьбы.
Чемпионат мира по велоспорту на треке завершится 16 апреля.
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