Васюхно занял 5-е место в квалификации с результатом 1 минута 01,171 секунды. Еще один россиянин Александр Дубченко стал 14-м и остался вне финала (1.01,897).

Анастасия Войнова прошла во второй круг кейрина через заезд надежды, Татьяна Киселева выбыла из борьбы.

Чемпионат мира по велоспорту на треке завершится 16 апреля.