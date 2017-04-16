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16 апреля 2017, 8:04 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Дубченко рад, что на дебютном ЧМ улучшил личный рекорд в гите

ГОНКОНГ, 16 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Александр Дубченко заявил, что рад тому, что на дебютном чемпионате мира по велоспорту на треке ему удалось улучшить личный рекорд в гите на 1000 м.

Дубченко не квалифицировался в финал этого вида программы на чемпионате мира в Гонконге, став 14-м с результатом 1 минута 01,897 секунды.

«Я очень доволен результатом, это мой персональный рекорд и доволен тем, что улучшил старт с места, доволен первыми двумя кругами, потом меня уже не хватило, — сказал Дубченко корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — У меня в этом году последний сезон по “андерам”, настроен по-боевому, со всей злостью. На взрослом чемпионате мира у меня был дебют. Конечно, нервничал, не нервничают только мертвые. Но если ты хорошо готов, то нервничаешь на нормальном уровне».

Чемпионат мира по велоспорту в Гонконге завершится 16 апреля.
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