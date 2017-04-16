Велогонщик Дубченко рад, что на дебютном ЧМ улучшил личный рекорд в гите

Дубченко не квалифицировался в финал этого вида программы на чемпионате мира в Гонконге, став 14-м с результатом 1 минута 01,897 секунды.

«Я очень доволен результатом, это мой персональный рекорд и доволен тем, что улучшил старт с места, доволен первыми двумя кругами, потом меня уже не хватило, — сказал Дубченко корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — У меня в этом году последний сезон по “андерам”, настроен по-боевому, со всей злостью. На взрослом чемпионате мира у меня был дебют. Конечно, нервничал, не нервничают только мертвые. Но если ты хорошо готов, то нервничаешь на нормальном уровне».

Чемпионат мира по велоспорту в Гонконге завершится 16 апреля.