Велогонщик Дубченко рад, что на дебютном ЧМ улучшил личный рекорд в гите
ГОНКОНГ, 16 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Александр Дубченко заявил, что рад тому, что на дебютном чемпионате мира по велоспорту на треке ему удалось улучшить личный рекорд в гите на 1000 м.
Дубченко не квалифицировался в финал этого вида программы на чемпионате мира в Гонконге, став 14-м с результатом 1 минута 01,897 секунды.
«Я очень доволен результатом, это мой персональный рекорд и доволен тем, что улучшил старт с места, доволен первыми двумя кругами, потом меня уже не хватило, — сказал Дубченко корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — У меня в этом году последний сезон по “андерам”, настроен
Чемпионат мира по велоспорту в Гонконге завершится 16 апреля.
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