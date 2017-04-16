Велогонщица Киселева заявила, что после дебюта на ЧМ ей есть над чем подумать

Киселева осталась вне борьбы за медали на первом взрослом чемпионате мира, который проходит в Гонконге. В воскресенье она завершила свое выступление на турнире, выбыв из борьбы в кейрине до второго круга.

«После вчерашнего гита, который я не готовила, но в нем стартовала, мне уже ничего не страшно. Несмотря на то, что вышла из заезда надежды во второй круг, считаю, что свои заезды провела в принципе хорошо, — сказала Киселева корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Тяжело без тренера моего, но я понимаю, что пора взрослеть. Считаю, что в целом дебютировала на чемпионате мира нормально, есть над чем подумать, есть над чем поработать».

«Сейчас у меня начнутся международные гонки в Минске, в Туле, “Мемориал Лесникова”. Потом уже будет отбор на “андеровскую” Европу, но это уже через два месяца. Думаю мы еще покажем свои результаты», — добавила она.