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15 апреля 2017, 17:20 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Дигерт победила в индивидуальной гонке преследования на ЧМ в Гонконге

Американка Хлоя Дигерт победила в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров на чемпионате мира по велоспорту на треке в Гонконге.

Второе место заняла австралийка Эшли Анкудиноф, а замкнула тройку призёров ещё одна представительница США Келли Гетлин. Россиянки в данной дисциплине не выступали.

Велоспорт на треке. Чемпионат мира. Гонконг
Женщины. Индивидуальная гонка преследования. 3000 м

1. Хлоя Дигерт (США) — 3.24,641.
2. Эшли Анкудиноф (Австралия) — 3.31,784.
3. Келли Гетлин (США) — 3.30,365.
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