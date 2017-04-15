Велогонщица Войнова рада за Шмелеву, завоевавшую первое индивидуальное золото ЧМ
Призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Анастасия Войнова заявила агентству «Р-Спорт», что рада за партнершу по командному спринту Дарью Шмелеву, которая обошла ее в гите на 500 м на чемпионате мира по велоспорту на треке в Гонконге.
Шмелева завоевала золото в этом виде программы в субботу, а Войнова взяла бронзу.
«Дашу я поздравила, это ее первая победа в индивидуальной дисциплине на чемпионате мира, — сказала Войнова. — По себе знаю, что это такое, какие это эмоции. Это самая запоминающаяся победа. Потом уже другие эмоции. Я за Дашу конечно же рада».
«Наверное, сегодня мне не хватило морального настроя на гит. Немного изменились приоритеты после Игр, хочется сконцентрироваться на олимпийских видах программы. Мы решили проехать гит, можно сказать, в заключительный раз на этом турнире, раз уж он шел после спринта индивидуального и командного», — добавила россиянка.
Войнова дважды побеждала в этом виде программы на чемпионате мира. В первый день турнира в Гонконге Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter