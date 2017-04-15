Велогонщица Войнова рада за Шмелеву, завоевавшую первое индивидуальное золото ЧМ

Шмелева завоевала золото в этом виде программы в субботу, а Войнова взяла бронзу.

«Дашу я поздравила, это ее первая победа в индивидуальной дисциплине на чемпионате мира, — сказала Войнова. — По себе знаю, что это такое, какие это эмоции. Это самая запоминающаяся победа. Потом уже другие эмоции. Я за Дашу конечно же рада».

«Наверное, сегодня мне не хватило морального настроя на гит. Немного изменились приоритеты после Игр, хочется сконцентрироваться на олимпийских видах программы. Мы решили проехать гит, можно сказать, в заключительный раз на этом турнире, раз уж он шел после спринта индивидуального и командного», — добавила россиянка.

Войнова дважды побеждала в этом виде программы на чемпионате мира. В первый день турнира в Гонконге Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте.