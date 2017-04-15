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15 апреля 2017, 14:55 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Шмелёва — чемпионка мира по велоспорту на треке в гите, Войнова — третья

Россиянка Дарья Шмелёва стала победительницей чемпионата мира по велоспорту на треке в Гонконге в гите на 500 метров.

Ещё одна представительница России Анастасия Войнова стала третьей и завоевала бронзовую медаль. Второй стала немка Мириам Велте.

Велоспорт на треке. Чемпионат мира. Гонконг
Женщины. Гит на 500 м

1. Дарья Шмелёва (Россия) — 33,282.
2. Мириам Велте (Германия) — 33,382.
3. Анастасия Войнова (Россия) — 33,454…
19. Татьяна Киселёва (Россия) — 35,638.
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